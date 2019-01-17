Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування

Лактазна недостатність (ЛН) – це вроджений або набутий стан, коли організм не може перетравлювати лактозу (вид природного цукру, що міститься в молоці і молочних продуктах), зумовлений дефектом ферменту лактази з порушенням гідролізу та транспорту лактози у слизову оболонку тонкого кишківника.

Здоров'я 24 звернулося до лікаря-гастроентеролога Медичного центру Medicover, кандидата медичних наук Христини Квіт , щоб з'ясувати, що таке лактазна недостатність, чому та у кого вона виникає, її симптоми та способи лікування й діагностики.

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Тобто, лактазна недостатність виникає у людей, чий тонкий кишківник виробляє недостатню кількість ферменту під назвою "лактаза", що бере участь у перетравленні лактози. Непереносимість лактози – це лише клінічно-маніфестна форма ЛН, яка спостерігається у пацієнтів із недостатністю лактази (гіполактазією).

Лікар-гастроентеролог Христина Квіт “ Для нашої етнічної групи частка виникнення захворювання становить близько 16%. Деякі дослідники стверджують, що на півночі України схильність до непереносимості лактози має більший відсоток населення (до 35%). Проте, точних даних немає, як і немає інформації щодо поширеності дитячої чи дорослої недостатності лактази, оскільки не завжди проводиться специфічна діагностика або вибір методу дає лише відповідь на запитання про схильність до формування лактазної недостатності”.

У світі приблизно у 75% населення спостерігається гіполактазія у тій чи іншій формі. В основному на цю патологію страждають жителі країн Азії, Африки (90% населення), Південної Європи (70% жителів) і Південної Америки. В Австралії, країнах Північної Європи та Північної Америки первинна вроджена лактазна недостатність з пізнім початком реєструється з частотою від 5% (у Великобританії) до 17% (в Фінляндії і північних районах Франції), в країнах Центральної Європи – із частотою 30%, Південної Європи – 70%. У США захворюваність серед населення досягає 25%, проте залежить від етнічної групи, наприклад у вихідців з країн Азії, що проживають у цих країнах, і поширеність становить 75-90%.



90% жителів країн Азії, Африки мають лактозну недостатність

Захворювання з однаковою частотою спостерігається і у чоловіків, і у жінок. Однак у 44% жінок із гіполактазією під час вагітності здатність до перетравлювання лактози відновлюється.

Причини виникнення

Лактаза є в усіх ентероцитах (клітинах) тонкого кишківника, з максимальною його концентрацією у верхньому відділі – порожній кишці. Через 5-6 діб клітини епітелію кишківника повністю оновлюються. Високу активність ферментів розщеплення (лактази, сахарази, ізомальтази) забезпечують саме зрілі диференційовані ентероцити.

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Лікар-гастроентеролог Христина Квіт “Фермент розподілений у ворсинках, а найбільша його кількість локалізована на верхній частині ентероцита, яка найчастіше контактує з харчовими масами і найбільше залучена у процесі травлення. Цим зумовлено найчастіше виникнення саме лактазної недостатності (якщо порівняти з дефіцитом інших ферментів) при ураженні слизової оболонки кишківника будь-якого походження”.

Причини, через які ентероцити (клітини тонкого кишківника) знижують вироблення лактази поділяються на первинні та вторинні. У першому випадку ентероцити є неушкодженими, а недостатність виникає через дефекти та/або фізіологічну незрілість ферментних систем (наприклад, у недоношених дітей). У другому випадку лактазна недостатність виникає внаслідок запальних або інших процесів в організмі (запалення, алергії, пухлини, оперативні втручання), та ентероцити є ушкодженими. Вторинна лактазна недостатність може бути як тимчасовою, так і постійною.



Буває вторинна і первина лактазна недостатність

Спровокувати прояв лактозної непереносимості може і спадковий чинник. У такому випадку вона може проявитись у будь-якому віці: як у перші місяці життя, так і в підлітковому або ж у дорослому віці.

У дорослих рівень лактази у нормі знижується, становлячи 5-10% від початкового рівня. При цьому РНК лактази виявляється лише у вигляді осередків у тонкому кишківнику. Така первинна ЛН у дорослих поширена у світі. Вік, у якому активність лактази знижується або зникає, може істотно варіювати. У європейців висока активність ферменту може зберігатися протягом усього життя.

Найчастішими причинами розвитку вторинної ЛН є:

• вірусні, бактеріальні та паразитарні кишкові інфекції;

• гастроінтестинальні форми алергії;

• атрофічні змінах ворсинок кишечника при целіакії;

• активація умовно патогенної мікрофлори при синдромі надлишкового бактеріального росту, медикаментозних ураженнях слизової оболонки кишківника;

• Хвороба Уїпла;

• запальні захворювання кишківника, які уражають відділи тонкого (хвороба Крона).

У таких випадках симптоматика вторинної ЛН нашаровується на симптоми основного захворювання, і діагностика може бути ускладнена.

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Симптоми лактазної недостатності

Залежно від того, скільки лактази виробляють залози тонкого кишківника, лактозна непереносимість може проявлятися як в помірній, так і у важкій формі. Тому одні люди з лактозною непереносимістю не можуть вживати жодних молочних продуктів, а інші можуть без проблем в невеликих кількостях пити молоко та їсти молоковмісні продукти. У них не погіршується від цього самопочуття і організм не сприймає лактозу як чужорідний продукт.

Лактазна недостатність – симптоми • здуття,

• біль у животі або коліки,

• бурчання в животі,

• надмірне газоутворення,

• рідкий стілець або діарея,

• нудота (блювота).

Основні симптоми непереносимості з’являються через півгодини (деколи у період до двох годин) після вживання продукту з лактозою.

Щоб дізнатись, чи ці симптоми стали реакцією на лактозу, слід на якийсь час виключити з раціону молоко та молочні продукти. Якщо симптоми зникнуть, рекомендується відновити вживання цих продуктів у невеликих кількостях і простежити за реакцією організму.

Основним клінічним проявом лактазної недостатності є непереносимість молока і молочних продуктів.

Лікар-гастроентеролог Христина Квіт “У деяких випадках гіполактазія супроводжується позакишковими симптомами, що виникають після вживання молока: різка загальна слабкість, пітливість, тахікардія, озноб, головний біль, запаморочення, болі в області серця, екстрасистолія. Захворювання може ускладнюватись остеопенією (зниження щільності кісткових тканин)”.

Залежно від ступеня клінічних проявів виділяють кілька груп пацієнтів, які страждають гіполактазією:

• які можуть вживати до 200 мл молока (без клінічних проявів) і повністю переносять продукти, що містять кисле молоко. Таких є 5-12%.

• які не переносять молоко, але можуть вживати в помірній кількості кисломолочні продукти (кефір, кисле молоко, ряжанку, йогурт). На цю групу припадає 10-12% пацієнтів.

• які не переносять не тільки молоко, але й кисломолочні продукти (кефір, кисле молоко, ряжанку, йогурт). Це основна група – 60-70%.

• у яких виражені прояви лактазної недостатності з’являються вже після прийому 2-4 г лактози. Таких є 4-5%.



Основним проявом лактазной недостатності є непереносимість молока

Лікування лактазної недостатності

Основним лікуванням пацієнтів з абсолютною лактазною недостатністю (алактазія) є повна відмова від вживання молока і молоковмісних продуктів. Паралельно проводиться терапія, спрямована на корекцію дисбактеріозу кишківника (за необхідності), замісна терапія (використання препаратів лактази) та симптоматичне лікування.

Лікар-гастроентеролог Христина Квіт “А пацієнти з незначним ступенем гіполактазії без шкоди для здоров’я можуть вживати невеликі кількості нежирного молока (до 100-150 мл на добу). У таких випадках дозволяють прийом молока не натщесерце, повільно, малими порціями не більше 1-2 разів на тиждень. Обмеження знімаються при підвищенні витривалості організму до молочних продуктів”.

При вторинній лактазній недостатності увага приділяється лікуванню основного захворювання. Ступінь обмеження споживання молока і молочних продуктів у цьому випадку є індивідуальним, а зниження кількості лактози в дієті є тимчасовим – до відновлення слизової оболонки тонкої кишки.

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При підтвердженій лактозній непереносимості слід відмовитись від молока, вершків, згущеного молока, морозива – від продуктів з найвищим вмістом лактози. Ці продукти можна споживати або безлактозними, або приготованими на основі соєвого молока. А от кефір, йогурти, кисломолочний сир, простоквашу, ряжанку, масло, тверді сири – можна пробувати. Адже в цих продуктах міститься мало лактози, яка втрачається у процесі сквашування на молочну кислоту. А при виготовленні сиру ще одна частина лактози виливається разом із сироваткою.

Продукти, що містять велику кількість лактози (у тому числі й прихованої)

• молоко і молочні продукти

• ковбасні вироби в упаковці, включаючи варений окіст

• супи в пакетах

• готові соуси

• хлібобулочні вироби

• горіхова паста

• морозиво

• панірувальні сухарі

• торти й пироги

• галушки

• крокети з сиром

• гамбургери й чізбургери

• шинка

• кетчуп, гірчиця, майонез

• підсилювачі смаку

• в’яжучий компонент для приготування соусів

• підсолоджувачі в готових упакованих продуктах

• згущене молоко

• сипучі спеції, бульйони

• шоколадні батончики, солодощі типу льодяників, шоколад (виняток становлять деякі сорти гіркого шоколаду)

• какао-порошок

• харчові добавки

• світлі соуси

• пудинги, супи-пюре

• пампушки і омлети

• картопляне пюре

• сахарин в таблетках.



Продукти, які не містять лактозу та можуть вживатись без обмежень

• фрукти, овочі

• повидло

• мед

• кава і чай

• рослинна олія

• фруктові та овочеві соки

• вермішель

• соєве молоко і соєві напої

• м’ясо, риба

• куряче яйце

• будь-який вид цукру, крім молочного (сорбіт, фруктоза)

• рідкий сахарин

• картопля

• бобові

• зерно

• сиропи

• сіль

• горіхи

• алкогольні напої.



У кисломолочних продуктах набагато менше лактози

Лікар-гастроентеролог Христина Квіт “Також за необхідності призначаються ферментні препарати, що розщеплюють лактозу, що містять харчові волокна (особливо пектин) та підвищують активність лактази. З цією метою у пацієнтів з вираженими симптомами лактазної недостатності застосовуються препарати лактази, які приймаються одночасно з молочною їжею”.

Іноді потрібно введення додаткових джерел кальцію і вітаміну D, або інших мікроелементів та вітамінів, брак яких встановлений аналізами. Всі методи лікування повинні бути призначені лікарем та корегуватись по мірі покращення лактозного засвоєння.

Діагностика лактазної недостатності

Якщо після однієї склянки молока ви одного разу відчули нудоту, це ще не означає, що у вас є лактозна непереносимість. Однак якщо відчуття нудоти й дискомфорт виникають постійно після вживання молока, морозива чи молочних продуктів, є небезпека того, що ваш організм не переносить лактозу.

Першим кроком діагностики є визначення типу лактозної непереносимості – аналіз крові на наявність маркерів, що свідчать про спадкову схильність або носійство. Він засвідчить, що у вас є схильність до лактазної недостатності та успадкування генів, які відповідають за певний її тип (зі збереженням функції ентероцитів й лактазної активності або ні). Але це не означає, що у вас вже є лактозна непереносимість.



Основним лікуванням пацієнтів з лактазною недостатністю є відмова від вживання молока

Найточнішим тестом, який дасть відповідь на це запитання, є дихальний водневий тест. Його можна зробити у Медичному центрі Medicover.

Цей тест здатен виявити не тільки лактазну недостатність, а й надмірний бактерійний ріст в тонкому кишківнику, що також потребує лікування і нерідко маскується під проявами інших гастроентерологічних захворювань.

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За 24 години до проведення дослідження пацієнтам не рекомендують вживати бобові, велику кількість яблук, цибулі, капусти, свіжоспеченого хліба та іншої "важкої" їжі. Позитивні результати водневого дихального тесту вказують на недостатню кількість ферменту лактази, тому хворі діти потребують призначення замісної терапії.

Лікар-гастроентеролог Христина Квіт “Уважно прислухайтесь до свого організму. Багато людей кажуть, що не люблять молока з дитинства. Часто так проявляється первинна або вторинна лактазна недостатність. Організм таким чином відштовхує від себе неприємні продукти і маскує це під "не смакування", а насправді, пам’ятає, від чого йому було погано. Важливо, при перших симптомах – звертатись до лікаря, щоб пролікувати ймовірне запалення або іншу причину і не дати процесу розвинутись та прогресувати. На час, доки є непереносимість лактози – не потрібно навантажувати організм лактозовмісними продуктами або додатково вживати ферментні препарати для її засвоєння”.

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