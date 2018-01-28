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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Неперевершені Бейонсе, Пінк та інші: найкращі образи на вечірці в честь "Греммі-2018"

18:11, сьогодні 758 Читать новость на русском
Найкращі образи
Найкращі образи "пре-паті" "Греммі-2018" / www.gettyimages.in

Для найбільшої музичної події року "Греммі-2018" артисти підготувались не менше, ніж голлівудські зірки готуються до "Оскара". Вишукані сукні, неймовірно дорогі смокінги та аксесуари засвітились на пре-паті в честь грандіозної церемонії вчора, 27 січня.

Уже сьогодні вночі в Нью-Йорку відбудеться щорічна церемонія вручення нагород премії "Греммі-2018". Традиційну вечірку відвідали провідні зірки шоу-бізнесу і не тільки. Пінк, Ріта Ора, Джон Ледженд і вагітна Кріссі Тейген, Кеті Холмс, Джордан Данн, Мерайя Кері та багато інших зірок сяяли красою на події.

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Бейонсе і Jay-Z


Пінк і Кейрі Гарт


Джон Ледженд і Кріссі Тейген


Стінг і Труді Стайлер


Хейлі Стейнфілд


Дженніфер Хадсон


Кеті Холмс


Ріта Ора

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Джордан Данн


Вінна Харлоу


Іванна Трамп


Пріянка Чопра


Зейн Малік


Бейонсе і Дженніфер Хадсон


Пінк і Кейрі Гарт


Всі зірки за святковим столом


Бібі Рекса і Вінні Харлоу


Кеті Холмс і Джеймі Фокс


Мерайя Кері та Брайан Танака


Лана Дель Рей

Головними героями вечора стали Бейонсе і Jay-Z, адже на заході реперу вручили нагороду "Ікона індустрії" за внесок в музичну культуру. Виконавець, який в минулому не раз невтішно відгукувався про "Греммі" і навіть бойкотував премію, розчулився, отримуючи статуетку, і зізнався, що дуже радий бути удостоєним такої нагороди.


Jay-Z


Jay-Z та Аліша Кіс


Бейонсе і Jay-Z

До слова, цього року зірки обрали особливий дрес-код на музичну церемонію "Греммі". В той час, як на церемонію "Золотий глобус" знаменитості обирали чорний колір у своїх образах, то на "Греммі" їх слід очікувати з прикріпленою білою трояндою до суконь та смокінгів, – в знак підтримки жінок, які постраждали від харассменту.

Теги: Музика LifeStyle Мода Бейонсе
Джерело: 24 Канал
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