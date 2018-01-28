Неперевершені Бейонсе, Пінк та інші: найкращі образи на вечірці в честь "Греммі-2018"
Для найбільшої музичної події року "Греммі-2018" артисти підготувались не менше, ніж голлівудські зірки готуються до "Оскара". Вишукані сукні, неймовірно дорогі смокінги та аксесуари засвітились на пре-паті в честь грандіозної церемонії вчора, 27 січня.
Уже сьогодні вночі в Нью-Йорку відбудеться щорічна церемонія вручення нагород премії "Греммі-2018". Традиційну вечірку відвідали провідні зірки шоу-бізнесу і не тільки. Пінк, Ріта Ора, Джон Ледженд і вагітна Кріссі Тейген, Кеті Холмс, Джордан Данн, Мерайя Кері та багато інших зірок сяяли красою на події.
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Бейонсе і Jay-Z
Пінк і Кейрі Гарт
Джон Ледженд і Кріссі Тейген
Стінг і Труді Стайлер
Хейлі Стейнфілд
Дженніфер Хадсон
Кеті Холмс
Ріта Ора
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Джордан Данн
Вінна Харлоу
Іванна Трамп
Пріянка Чопра
Зейн Малік
Бейонсе і Дженніфер Хадсон
Пінк і Кейрі Гарт
Всі зірки за святковим столом
Бібі Рекса і Вінні Харлоу
Кеті Холмс і Джеймі Фокс
Мерайя Кері та Брайан Танака
Лана Дель Рей
Головними героями вечора стали Бейонсе і Jay-Z, адже на заході реперу вручили нагороду "Ікона індустрії" за внесок в музичну культуру. Виконавець, який в минулому не раз невтішно відгукувався про "Греммі" і навіть бойкотував премію, розчулився, отримуючи статуетку, і зізнався, що дуже радий бути удостоєним такої нагороди.
Jay-Z
Jay-Z та Аліша Кіс
Бейонсе і Jay-Z
До слова, цього року зірки обрали особливий дрес-код на музичну церемонію "Греммі". В той час, як на церемонію "Золотий глобус" знаменитості обирали чорний колір у своїх образах, то на "Греммі" їх слід очікувати з прикріпленою білою трояндою до суконь та смокінгів, – в знак підтримки жінок, які постраждали від харассменту.