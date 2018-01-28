Неперевершені Бейонсе, Пінк та інші: найкращі образи на вечірці в честь "Греммі-2018"

Для найбільшої музичної події року "Греммі-2018" артисти підготувались не менше, ніж голлівудські зірки готуються до "Оскара". Вишукані сукні, неймовірно дорогі смокінги та аксесуари засвітились на пре-паті в честь грандіозної церемонії вчора, 27 січня.

Уже сьогодні вночі в Нью-Йорку відбудеться щорічна церемонія вручення нагород премії "Греммі-2018". Традиційну вечірку відвідали провідні зірки шоу-бізнесу і не тільки. Пінк, Ріта Ора, Джон Ледженд і вагітна Кріссі Тейген, Кеті Холмс, Джордан Данн, Мерайя Кері та багато інших зірок сяяли красою на події.

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Бейонсе і Jay-Z



Пінк і Кейрі Гарт



Джон Ледженд і Кріссі Тейген



Стінг і Труді Стайлер



Хейлі Стейнфілд



Дженніфер Хадсон



Кеті Холмс



Ріта Ора

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Джордан Данн



Вінна Харлоу



Іванна Трамп



Пріянка Чопра



Зейн Малік



Бейонсе і Дженніфер Хадсон



Пінк і Кейрі Гарт



Всі зірки за святковим столом



Бібі Рекса і Вінні Харлоу



Кеті Холмс і Джеймі Фокс



Мерайя Кері та Брайан Танака



Лана Дель Рей

Головними героями вечора стали Бейонсе і Jay-Z, адже на заході реперу вручили нагороду "Ікона індустрії" за внесок в музичну культуру. Виконавець, який в минулому не раз невтішно відгукувався про "Греммі" і навіть бойкотував премію, розчулився, отримуючи статуетку, і зізнався, що дуже радий бути удостоєним такої нагороди.



Jay-Z



Jay-Z та Аліша Кіс



Бейонсе і Jay-Z

Допис, поширений Fashion Bomb Daily (@fashionbombdaily) 27 Січ 2018 р. о 8:58 PST

Допис, поширений Fashion Bomb Daily (@fashionbombdaily) 27 Січ 2018 р. о 10:36 PST

До слова, цього року зірки обрали особливий дрес-код на музичну церемонію "Греммі". В той час, як на церемонію "Золотий глобус" знаменитості обирали чорний колір у своїх образах, то на "Греммі" їх слід очікувати з прикріпленою білою трояндою до суконь та смокінгів, – в знак підтримки жінок, які постраждали від харассменту.