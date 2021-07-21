Постраждалого госпіталізували. Йому вже зробили операцію.

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Хлопчику відірвало майже усі пальці на руці

В опіковий центр 8 міської лікарні 20 липня потрапив 7-річний хлопчик із Зимної Води. Йому невідомим предметом відірвало майже всі пальці на лівій руці. Завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії медзакладу Василь Савчин розповів, що дитина опинилась у лікарні приблизно о 23:00.

У нього тяжка травма руки – відірвало 1, 2, 3, частково 4 та 5 пальці на лівій руці. Сама рука також потрощена, є тяжка травма кістки. За словами матері, після вибуху пальці сина опинилися аж на стелі,

– розповів медик.

Пацієнтові одразу ж зробили операцію. Вона тривала майже до 3:00.

"Тепер треба чекати, щоб відмежувалася жива шкіра від неживої. Хлопцеві доведеться робити ще кілька операцій, щоб наростити шкіру і зберегти руку. Потім будемо думати про подальші дії та лікування", – додав Савчин.

У хлопця в руках вибухнула петарда

У поліції підтвердили інформацію про цей сумний інцидент. Наразі правоохоронці встановлюють, що саме стало причиною вибуху, внаслідок якого постраждав 7-річний хлопець.

Однак за інформацією ZAXID.NET, в руках у хлопчика вибухнула петарда. Він знайшов її у батьківській спальні. Дитина бавилась нею разом зі своїм 4-річним братом. На щастя, молодший хлопчик внаслідок вибуху не постраждав.

Коли мама постраждалого почула вибух, то одразу забігла до кімнати. Там вона побачила, що рука сина була повністю закривавлена. Жінка негайно викликала швидку і хлопця одразу відвезли до лікарні.

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