Неподалік Одеси продавчині м'яса влаштували розбірки на ножах: одна з жінок потрапила до лікарні
Джерело:телеграм "Одеса INFO"
На одному з ринків Одещини 14 жовтня трапився конфлікт між двома продавчинями м'яса. Одна з жінок накинулася на іншу з ножем.
Постраждала потрапила до лікарні. Нападницю затримали правоохоронці.
До теми Глибокі рани та сильна кровотеча: наслідки побиття жінки битою у ботсаду Києва
Продавчиня м'яса накинулась на колегу з ножем
У місті Чорноморськ, неподалік Одеси, на ринку "Ранковий" 14 жовтня трапився конфлікт між двома продавчинями м'яса. Одна з жінок накинулася на свою опонентку з ножем.
Сьогодні на ринку "Ранковий" в м'ясному корпусі жінка-реалізаторка накинулася з ножем на колегу, яка працювала поруч. Нападниця була дуже агресивною і завдала ножові поранення сусідці в область грудної клітки,
– мовиться у повідомленні.
На місце події приїхали правоохоронці та швидка. Медики відвезли постраждалу в обласну лікарню. Своєю чергою, нападницю поліцейські супроводили у відділ поліції. Наразі невідомо, що стало причиною сварки між жінками.
На ринку продавчиня м'яса накинулася на колегу з ножем / Фото "Одеса INFO"
Зауважте У центрі Києва кур'єри вкрай жорстко побили чоловіка: моторошне відео 18+
Інцидент викликав шквал коментарів у мережі
Користувачі мережі жваво коментували допис про конфлікт продавчинь. Вони не розуміли, що могло стати причиною такої агресії, тим паче у День захисників та захисниць України.
- "Вони що – м'ясо не поділили?";
- "Мабуть, сильно її образили, якщо схопилася за ніж і не кається";
- "Таке свято сьогодні й на тобі яка біда";
- "Що ж так таке могло статися?";
- "Дорослі, а поводиться, як діти".