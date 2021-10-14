Неподалік Одеси продавчині м'яса влаштували розбірки на ножах: одна з жінок потрапила до лікарні

На одному з ринків Одещини 14 жовтня трапився конфлікт між двома продавчинями м'яса. Одна з жінок накинулася на іншу з ножем.

Постраждала потрапила до лікарні. Нападницю затримали правоохоронці.

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Продавчиня м'яса накинулась на колегу з ножем

У місті Чорноморськ, неподалік Одеси, на ринку "Ранковий" 14 жовтня трапився конфлікт між двома продавчинями м'яса. Одна з жінок накинулася на свою опонентку з ножем.

Сьогодні на ринку "Ранковий" в м'ясному корпусі жінка-реалізаторка накинулася з ножем на колегу, яка працювала поруч. Нападниця була дуже агресивною і завдала ножові поранення сусідці в область грудної клітки,

– мовиться у повідомленні.

На місце події приїхали правоохоронці та швидка. Медики відвезли постраждалу в обласну лікарню. Своєю чергою, нападницю поліцейські супроводили у відділ поліції. Наразі невідомо, що стало причиною сварки між жінками.



На ринку продавчиня м'яса накинулася на колегу з ножем / Фото "Одеса INFO"

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Інцидент викликав шквал коментарів у мережі

Користувачі мережі жваво коментували допис про конфлікт продавчинь. Вони не розуміли, що могло стати причиною такої агресії, тим паче у День захисників та захисниць України.