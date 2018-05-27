Неподалік Києва горить склад із вторсировиною
155
На Київщині у місті Вишневому сталася пожежа. За попередньою інформацією рятувальників, там горить склад із вторсировиною.
Про це повідомили "Українській правді" у прес-службі Головного управління ДСНС у Київській області.
Читайте також: Гори сміття та пляшки у фонтані: зворотний бік Ліги чемпіонів у Києві
Наразі туди прибувають пожежні підрозділи. Попередньо, горить склад із вторсировиною,
– сказали у прес-службі ДСНС.
У виданні зазначають, що склад займає площу 8х10 метрів. Проте інформація щодо площі пожежі уточнюється.
У соцмережі вели трансляцію з місця події. За словами Людмили Мартиненко, пожежа сталася на вулиці Чорновола – вулиці Залізничній, поблизу залізничних колій.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі