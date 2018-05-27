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Неподалік Києва горить склад із вторсировиною

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Неподалік Києва горить склад із вторсировиною
Неподалік Києва горить склад із вторсировиною / фото опублікувала Дарья Касьянова

На Київщині у місті Вишневому сталася пожежа. За попередньою інформацією рятувальників, там горить склад із вторсировиною.

Про це повідомили "Українській правді" у прес-службі Головного управління ДСНС у Київській області.

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Наразі туди прибувають пожежні підрозділи. Попередньо, горить склад із вторсировиною,
– сказали у прес-службі ДСНС.

У виданні зазначають, що склад займає площу 8х10 метрів. Проте інформація щодо площі пожежі уточнюється.

У соцмережі вели трансляцію з місця події. За словами Людмили Мартиненко, пожежа сталася на вулиці Чорновола – вулиці Залізничній, поблизу залізничних колій. 

 

Теги: Новини Києва Пожежа
Джерело: 24 Канал
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