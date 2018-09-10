13:42
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Непохитно довіряє": Кім Чен Ин розповів про своє ставлення до Трампа

180 Читать новость на русском
Південна Корея заговорила про "непохитну довіру" Кім Чен Ина до Трампа
Південна Корея заговорила про "непохитну довіру" Кім Чен Ина до Трампа / Фото з відкритих мереж

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин непохитно довіряє Дональду Трампа і хоче досягти денуклеаризації Корейського півострова до того, як глава Білого дому завершить свій президентський термін.

Про це із посиланням на слова південнокорейських офіційних осіб повідомляє CNN.

Читайте також: Кінцеві терміни денуклеаризації КНДР визначить Кім Чен Ин – Помпео

Ця довіра, незважаючи на деякі труднощі, що виникли в ході переговорного процесу між США і Північною Кореєю, буде продовжуватися,
заявив спеціальний посланець Південної Кореї, який у середу зустрівся з Кім Чен Ином у Пхеньяні.

Як зазначається, Північна Корея "готова вжити активніших кроків щодо відмови від свого ядерного арсеналу, якщо ці заходи будуть підкріплені відповідними діями (з боку США)".

Телеканал додає, що нещодавно анонсована зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина із президентом Південної Кореї Мун Чже Іном відбудеться у Пхеньяні 18-20 вересня. Це буде перша поїздка південнокорейського лідера до столиці Північної Кореї із 2007 року та третя зустріч двох політиків цього року.

Нагадаємо, 27 квітня відбулася історична зустріч між лідерами Південної та Північної Корей Му Чже Іном і Кім Чен Ином відповідно. Сторони, зокрема, підписали декларацію про встановлення миру та припинення будь-яких ворожих дій один до одного. Крім того, було домовлено про повну денуклеаризацію Корейського півострова.

Згодом, 1 серпня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп отримав листа від лідера КНДР. У ньому Кім Чен Ин написав про непорушність зобов'язань в питанні денуклеаризації Корейського півострова.

Що таке денуклеаризація?Усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складувати атомну зброю.

Теги: Новини США Новини політики КНДР Південна Корея Дональд Трамп Кім Чен Ин Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сьогодні, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сьогодні, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної
сьогодні, 08:04 Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 вересня, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
9 вересня, 20:02 Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Озброєний чоловік увірвався в готель у Франції
 19 липня 2016 , 17:12
Помер письменник і дисидент Володимир Войнович, автор трилогії про солдата Івана Чонкіна
28 липня , 05:31
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук