"Непохитно довіряє": Кім Чен Ин розповів про своє ставлення до Трампа

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин непохитно довіряє Дональду Трампа і хоче досягти денуклеаризації Корейського півострова до того, як глава Білого дому завершить свій президентський термін.

Про це із посиланням на слова південнокорейських офіційних осіб повідомляє CNN.

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Ця довіра, незважаючи на деякі труднощі, що виникли в ході переговорного процесу між США і Північною Кореєю, буде продовжуватися,

– заявив спеціальний посланець Південної Кореї, який у середу зустрівся з Кім Чен Ином у Пхеньяні.

Як зазначається, Північна Корея "готова вжити активніших кроків щодо відмови від свого ядерного арсеналу, якщо ці заходи будуть підкріплені відповідними діями (з боку США)".

Телеканал додає, що нещодавно анонсована зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина із президентом Південної Кореї Мун Чже Іном відбудеться у Пхеньяні 18-20 вересня. Це буде перша поїздка південнокорейського лідера до столиці Північної Кореї із 2007 року та третя зустріч двох політиків цього року.

Нагадаємо, 27 квітня відбулася історична зустріч між лідерами Південної та Північної Корей Му Чже Іном і Кім Чен Ином відповідно. Сторони, зокрема, підписали декларацію про встановлення миру та припинення будь-яких ворожих дій один до одного. Крім того, було домовлено про повну денуклеаризацію Корейського півострова.



Згодом, 1 серпня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп отримав листа від лідера КНДР. У ньому Кім Чен Ин написав про непорушність зобов'язань в питанні денуклеаризації Корейського півострова.

Що таке денуклеаризація?Усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складувати атомну зброю.