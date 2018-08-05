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Непокаране зло зростає: хто стоїть за нападами на активістів

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Цього тижня Україною прокотилася хвиля зухвалих і жорстоких нападів на громадських діячів. Вбивць активіста та ветерана АТО Віталія Олешка затримали. А друзі загиблого одразу ж назвали ім'я можливого замовника.

Друзі загиблого назвали винним  депутата від партії "Воля народу" Олександра Пономарьова. У нього незадекларованих статків на мільйони, він причетний до заволодіння держпідприємством "Азмол" у Бердянську. А його підприємство "Агрінол" постачало неякісне мастило на фронт, через це з ладу вийшла техніка 17 танкової бригади.

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Окрім того, Олешко не давав спокійно жити місцевій владі. Зокрема, за засмічені водоростями пляжі, які неприємним запахом відлякують туристів, замор риби у лимані, та зникнення коштів, що виділили на ремонтом доріг.

активісти вбивство олешко
Віталій Олешко

31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла. Підозрюваних у нападі вже затримали.

У Гандзюк були конфлікти з місцевими правоохоронними органами. Зокрема, на своїй сторінці у Facebook вона відкрито звинувачувала начальника управління захисту економіки Нацполіції Артема Антощука у вимаганні.

Артем дістав вже їх просити. Допоки ці 3% йому не віддадуть, він погрожує затягати по допитах у лівих справах всіх, хто не платить дань,
– сказала в.о. керуючого справами Херсонської міської ради Катерина Гандзюк.

Артем Антощук заробляє 10 гривень на місяць, при цьому його родина живе не бідно. Але майже усе майно, як заведено в українських чиновників, зареєстроване на дружину. Хоча це може бути не все майно. Наприклад, активісти знайшли скромний подарунок від невідомої особи дружині Антощука – квартиру в Ужгороді.

гандзюк вбивтсво херсон
Катерина Гандзюк

Поміж іншим, Катерина нажила собі ворогів і в інших держорганах та інспекціях. Наприклад, прокуратура наполегливо ігнорує звернення Гандзюк про діяльність сепаратистських організацій на Херсонщині.

В Одесі усі напади на одеських громадських діячів тут так чи інакше пов'язані із мером Геннадієм Трухановим. Кримінальний шлейф за ним тягнеться ще із 90-х років. У британській пресі він фігурує як член мафії, яка прокручувала незаконні оборудки, залякувала і вбивала людей. А Національне антикорупційне бюро звинувачує Труханова у незаконному заволодінні державним майном.

Поки правоохоронці готували затримання, мер Одеси майже місяці переховувався за кордоном. А потім раптом сміливо повернувся в Україну. Уже тоді виникли підозри, що йому вдалося домовитися із топ-чиновниками. Тож нікого не здивувало, що суддя звільнив Труханова з-під арешту та повернув закордонний паспорт. Хоча він міг обійтися і без нього, адже має ще й російське громадянство.

Турханов Одеса активісти
Мер Одеси

Усі напади на активістів, як один були ретельно сплановані. Нападники діяли організовано, відкрито і підстерігаючи активістів поблизу їхніх домівок. Це змусило правозахисників вимагати від правоохоронних органів передати справи до Служби безпеки України і класифікувати їх як тероризм.

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За 2018 рік офіційно зареєстрували більше десятка постраждалих. Ні в столиці, ні у регіонах правоохоронці не спромоглися довести справи до кінця. У деяких випадках правозахисники повідомляють про зумисне блокування розслідувань. Не допитують свідків, не вилучають відео – докази, класифікують злочини за статтями, які передбачають легке покарання для виконавців злочинів.

За ефективність розслідувань повинні відповідати особисто міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Нацполіції Сергій Князєв, генпрокурор Юрій Луценко, голова СБУ Василь Грицак. Та ні вони, ні навіть президент України Петро Порошенко досі не зробили офіційної оцінки тому, що відбувається в країні.

Автор: Леся Виговська
Теги: Новини України Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Новини Херсона Геннадій Труханов Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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