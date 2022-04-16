Міністерство внутрішніх справ 15 квітня показало деякі з цих "подарунків". Цією публікацією вкотре закликали бути обережними всіх жителів звільнених територій.

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Робили пастки всюди, де могли

На територіях, які нещодавно деокупували заборонено ходити в недосліджених спеціалістами зонах. Росіяни при відході звідти залишили не лише багато боєприпасів.

Там можна натрапити на розтяжки в будинках і на деревах. Залишали військові ворога й вибухівку в автомобілях. В одному з будинків виявили навіть гранату в пральній машинці.

Розтяжки та вибухівка від окупантів на Київщині / Фото МВС

Не меншу небезпеку становлять і саморобні вибухові пристрої. У них росіяни насипали цвяхи, щоб додати смертоносності.



Вибуховий пристрій, який залишили росіяни / Фото МВС

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