Церемонія прощання проходила селищі Березино, що в Тарутинського району. Туди 29 жовтня прийшли не лише рідні та знайомі, а й побратими воїна.

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Прапори та побратими зі зброєю

Халіков був службовцем 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". На фото з церемонії помітно, що туди прийшли досить багато людей. Поховання відбувалося з усіма військовими почестями.

На похороні майоріло чимало жовто-блакитних прапорів. А побратими вбитого військового тримали в руках зброю.

Церемонія прощання з Георгієм Халіковим / Фото телеграму "Думская" та колаж 24 каналу

Що відомо про Георгія Халікова

Чоловік родом з Шишакова на Полтавщині. Він був військовослужбовцем 30 років. У загиблого героя залишились двоє синів, один з яких теж був учасником війни на Донбасі.

Сам Георгій казав, що хоче воювати до перемоги. Мовляв, саме на фронті приносить державі найбільше користі. Він не лише воював, а й навчав молодих бійців. Більше про долю чоловіка – за посиланням.