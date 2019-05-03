Непорозуміння і мертві норми: депутатка прогнозує значну кількість змін у законі про мову

У законі про функціонування в Україні державної мови є "величезна кількість непорозумінь", через які його складно буде втілити. Також у ньому є просто "мертві норми". Тому в закон будуть вносити багато правок.

Чому у законі "величезна кількість непорозумінь"

У законі про мову багато неузгодженостей через те, що "депутати, на жаль, голосували наосліп". Про це в ефірі ObozTV розповіла народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Суслова.

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Утім, Суслова переконана, що зареєстровані у Раді проекти постанов про скасування результатів голосування за закон про мову депутати не підтримають.

Що означає "мертва норма закону"

Наприклад, норма закону, згідно з якою держава має започаткувати курси української мови – щоб громадяни могли її вивчати та опанувати.

Жодних відповідних змін до бюджету, жодних розрахунків не було надано. Цю норму неможливо реалізувати. Вона мертва,

– наголосила Суслова.

І додала: "І як тоді можна реалізувати притягнення до відповідальності людини за порушення закону, якщо держава не забезпечила можливості для його виконання?"

Як вийшло, що "остаточного тексту ніхто не бачив"

"Остаточного тексту, за який голосували, ніхто не бачив", – заявила Суслова. І пояснила: законопроект до поштових скриньок депутатів надіслали, але потім два місяці тривало обговорення тисяч правок. Якісь із них приймали, якісь – відхиляли. У результаті "остаточного тексту на руках ні у кого не було, коли відбувалося голосування".

Хто така Ірина Суслова? Український політик, народний депутат України VIII скликання, голова підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань захисту прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин. Співзасновник Громадської організації "Люстраційний комітет України".





Депутатка від БПП Суслова вважає, що закон про мову будуть суттєво виправляти



До парламенту потрапила за списком "Самопомочі". Але Суслову у 2015 виключили з фракції за те, що вона голосувала за призначення генпрокурором Віктора Шокіна. У березні 2016 вступила до фракції "Блоку Петра Порошенка".

Що головне у законі про державну мову України: дивіться інфографіку