Непотрібний Бразилії футболіст готовий виступати за збірну України

Легіонер донецького "Шахтаря" Ісмаїлі може прийняти українське громадянство та виступати за збірну України.

Про це повідомив ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик.

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"Цілком можливо, що вже найближчим часом Ісмаїлі прийме українське громадянство. Близькі до нього люди кажуть, що він серйозно розглядає цю можливість", – заявив Циганик.

"Він дуже сподівався отримати виклик в збірну Бразилії, але отримавши його, не був заграний за збірну. Тому джерела кажуть, що Ісмаїлі готовий прийняти українське громадянство і конкурувати за входження до складу збірної України. Приклад Марлоса надихнув його", – сказав Циганик.

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