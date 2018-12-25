Непотрібний Бразилії футболіст готовий виступати за збірну України
Легіонер донецького "Шахтаря" Ісмаїлі може прийняти українське громадянство та виступати за збірну України.
Про це повідомив ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик.
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"Цілком можливо, що вже найближчим часом Ісмаїлі прийме українське громадянство. Близькі до нього люди кажуть, що він серйозно розглядає цю можливість", – заявив Циганик.
"Він дуже сподівався отримати виклик в збірну Бразилії, але отримавши його, не був заграний за збірну. Тому джерела кажуть, що Ісмаїлі готовий прийняти українське громадянство і конкурувати за входження до складу збірної України. Приклад Марлоса надихнув його", – сказав Циганик.
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