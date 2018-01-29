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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Неповнолітні зловмисники втопили у озері викрадене авто на Львівщині

18:23, сьогодні 584 Читать новость на русском
Поліція знайшла авто на дні озера
Поліція знайшла авто на дні озера / УНІАН

У грудні 2017 року на Львівщині у чоловіка у місті Судова Вишня викрали автомобіль Peugeot 405. Знайшли правоохоронці автівку на дні озера.

Як повідомили у поліції Львівської області, чоловік залишив свій автомобіль на подвір’ї біля будинку свого знайомого. Однак звідти його викрали.

Працівники поліції встановили, що до заволодіння транспортним засобом причетні двоє місцевих мешканців віком 15 та 16 років.

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Розшукали правоохоронці й викрадений автомобіль: зловмисники втопили його в одному з озер на території району.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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