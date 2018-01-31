Неповнолітня Марта Костюк стала лідером збірної України з тенісу на Кубку Федерації
23:26, 31 січня 328 Читать новость на русском
П'ятнадцятирічній тенісистці довірили роль лідера збірної України. 10 лютого юна Марта Костюк дебютує у неофіційному Чемпіонаті світу – Кубку Федерації.
На виїзний матч проти австралійок тренерський штаб бере, м’яко кажучи, резервний склад. Адже Марта Костюк – наразі 243 ракетка світу – найвища в одиночному рейтингу серед своїх партнерок по команді.
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У парі українську збірну представлятимуть сестри Кіченок, а ще один український дебют чекає на юну Дашу Лопатецьку.
Відомо, що 10 та 11 лютого українки проведуть виїзний матч проти збірної Австралії.
Джерело: 24 Канал
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