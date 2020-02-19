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      Неповнолітня одеситка заявила, що її зґвалтував поліцейський

      - Читать новость на русском
      Поліцейський зґвалтував неповнолітню: інформацію перевіряють / vse42.ru

      В Одесі 17-річна дівчина звинувачує у зґвалтуванні співробітника поліції Одеси.

      У Київському районі Одеси 16 лютого зникла неповнолітня. Про це повідомляє "Думська".

      Правоохоронці оперативно розшукали дівчину і доставили додому. 17-річна розповіла своїй вчительці, що перед тим, як її повернули батькам, оперативник Таїровського відділення відвіз до себе додому і зґвалтував її.

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      Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Наразі правоохоронці проводять службову перевірку. Поліцейського відсторонили від виконання обов'язків. За результатами перевірки керівництво прийме рішення про подальше перебування працівника в лавах поліції. Правову оцінку інциденту надасть ДБР.

      Яке покарання загрожує за зґвалтування неповнолітніх?За частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України за зґвалтування неповнолітніх передбачено позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років.

       

       

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Згвалтування Діти і неповнолітні Новини Одеси
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