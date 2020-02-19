Неповнолітня одеситка заявила, що її зґвалтував поліцейський

В Одесі 17-річна дівчина звинувачує у зґвалтуванні співробітника поліції Одеси.

У Київському районі Одеси 16 лютого зникла неповнолітня. Про це повідомляє "Думська".

Правоохоронці оперативно розшукали дівчину і доставили додому. 17-річна розповіла своїй вчительці, що перед тим, як її повернули батькам, оперативник Таїровського відділення відвіз до себе додому і зґвалтував її.

Читайте також: Запорізькі правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні двох дітей

Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Наразі правоохоронці проводять службову перевірку. Поліцейського відсторонили від виконання обов'язків. За результатами перевірки керівництво прийме рішення про подальше перебування працівника в лавах поліції. Правову оцінку інциденту надасть ДБР.

Яке покарання загрожує за зґвалтування неповнолітніх?За частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України за зґвалтування неповнолітніх передбачено позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років.