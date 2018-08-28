Неправильно заварений чай може серйозно нашкодити здоров'ю

Споживання надзвичайно гарячого чаю і заварювання його окропом неприпустимі – це може призвести до низки захворювань.

1. Вживання дуже гарячого чаю обпече стінки стравоходу і шлунку, це може спричинити виникнення низки захворювань, зокрема, онкологічних, передає 24apteka.

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2. Також не можна заливати у заварник кип'яток. Знавці чайних церемоній з Китаю виокремили три основних стадії закипання води: перша – початок закипання (бульбашки скупчуються біля стінок чайника); на другій стадії бульбашок стає багато; третя називається "білий ключ" – бульбашки активно спрямовуються вгору.

На цій стадії температура води становить 85-90 градусів за шкалою Цельсія – саме тоді необхідно заварювати чай.

У чаї міститься величезна кількість корисних речовин, зокрема, катехін, кофеїн і L-тіанін. Катехін та кофеїн володіють потужними антиоксидантними властивостями, що запобігати пошкодженню клітин.

Кофеїн бадьорить, а L-тіанін розслабляє, не знижуючи концентрації уваги. А окріп вбиває в чайному листі всі ці корисні властивості.

3. І це ще не все. За ​​15-30 хвилин після того, як ви його залили, варто напій випити. Навіть ідеально заварений чай, особливо, чорний, після повного охолодження перетворюється на отруту.

Через годину в ньому не залишиться жодних корисних речовин, він насититься дубильними і іншими шкідливими сполуками. Саме з цієї причини не варто заварювати по кілька разів один і той же чай.

Через несприятливу екологічну ситуацію в листя чаю потрапляють алюміній, кадмій, миш'як. Шкідливі речовини накопичуються у листі і залишають його останніми. Наприклад, кадмій викликає отруєння, а його висока концентрація в організмі руйнує печінку і нирки.

4. Міцним чаєм теж не варто захоплюватись – це нищить зубну емаль та спричиняє крихкість кісток.

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