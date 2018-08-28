17:28
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 14°C
  • середа
    23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Неправильно заварений чай може серйозно нашкодити здоров'ю

1157 Читать новость на русском
Неправильно заварений чай може серйозно нашкодити здоров'ю
Неправильно заварений чай може серйозно нашкодити здоров'ю / unsplash.com

Споживання надзвичайно гарячого чаю і заварювання його окропом неприпустимі – це може призвести до низки захворювань.

1. Вживання дуже гарячого чаю обпече стінки стравоходу і шлунку, це може спричинити виникнення низки захворювань, зокрема, онкологічних, передає 24apteka.

Читайте також: Які продукти містять алкоголь: ви будете здивовані

2. Також не можна заливати у заварник кип'яток. Знавці чайних церемоній з Китаю виокремили три основних стадії закипання води: перша – початок закипання (бульбашки скупчуються біля стінок чайника); на другій стадії бульбашок стає багато; третя називається "білий ключ" – бульбашки активно спрямовуються вгору.

via GIPHY

На цій стадії температура води становить 85-90 градусів за шкалою Цельсія – саме тоді необхідно заварювати чай.

У чаї міститься величезна кількість корисних речовин, зокрема, катехін, кофеїн і L-тіанін. Катехін та кофеїн володіють потужними антиоксидантними властивостями, що запобігати пошкодженню клітин.

Кофеїн бадьорить, а L-тіанін розслабляє, не знижуючи концентрації уваги. А окріп вбиває в чайному листі всі ці  корисні властивості.

3. І це ще не все. За ​​15-30 хвилин після того, як ви його залили, варто напій випити. Навіть ідеально заварений чай, особливо, чорний, після повного охолодження перетворюється на отруту.

via GIPHY

Через годину в ньому не залишиться жодних корисних речовин, він насититься дубильними і іншими шкідливими сполуками. Саме з цієї причини не варто заварювати по кілька разів один і той же чай.

Через несприятливу екологічну ситуацію в листя чаю потрапляють алюміній, кадмій, миш'як. Шкідливі речовини накопичуються у листі і залишають його останніми. Наприклад, кадмій викликає отруєння, а його висока концентрація в організмі руйнує печінку і нирки.

4. Міцним чаєм теж не варто захоплюватись – це нищить зубну емаль та спричиняє крихкість кісток.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Поради Здорове харчування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях
сьогодні, 17:01 Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях
Дмитро Снєгирьов
У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка
сьогодні, 16:05 У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка
25401
Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
сьогодні, 15:10 Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
Семен Кабакаєв
"Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
сьогодні, 14:02 "Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
сьогодні, 12:01 Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
Олексій Чибісов
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук