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Телеканал новин 24 Новини Подорожі

Неприступна краса: Кам’янець-Подільську фортецю показали з висоти пташиного польоту

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Кам’янець-Подільський
Кам’янець-Подільський / Фото з відкритих джерел

Середньовічну фортеця у місті Кам’янець-Подільський показали з висоти – форпост вражає своєю неприступною красою.

Відео опублікував Ukraїner.

Особливістю фортеці є унікальне поєднання ландшафту з неприступною фортифікаційною системою. Острів, на якому стоїть фортеця, оточений каньйоном, що утворює петлю навколо острівця. По каньйону протікає річка Смотрич.

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Оборонна споруда складається з двох частин – Старого замку, який захищав підхід до перешийка між півостровом та "материком", де стояла найдавніша частина Кам'янця-Подільського, та Нового замку, який прикривав Стару фортецю з боку поля.

Додамо, проект Ukraїner стартував у червні 2016 року. Команда проекту знімає репортажі про географію та людей України, особливо незвідані та маловідомі її куточки.

Творці проекту, Ukraїner цікаво розповідають пізнавальні історії про найвіддаленіші куточки, людей, мистецтво та їжу. Окрім того, за результатами експедиції планують створити сучасні путівники Україною кількома мовами.

Теги: Подорожі LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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