Непризначені пенальті та вилучення: в УПЛ прокоментували скандальні рішення арбітрів в 6-му турі

У матчах 6-го туру УПЛ було чимало епізодів, коли арбітри приймали не цілком правильне рішення, які вплинули на загальний підсумок матчів.

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Комітет арбітрів ФФУ вибрав найбільш неоднозначні епізоди у всіх шести матчах та розібрав їх.

Олімпік – Шахтар: два не призначених пенальті та жовта картка для Мораєса

На думку арбітрів, суддя Дмитро Кутаков правильно вчинив, коли двічі не призначив пенальті у цьому матчі. Перший раз на 44-ій хвилині у ворота "Олімпіка", коли м’яч влучив у руку захисника.

"М’яч потрапляє у руку захисника "Олімпіка" неочікувано та випадково після раптового та потужного відскоку. У захисника немає часу зреагувати у навмисний спосіб. До того ж рука не є виставленою від тулуба, а навпаки розташована паралельно до тіла", – йдеться в заяві комітету арбітрів.

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Другий випадок стався вже у протилежних воріт, коли м’яч влучив у руку захиснику "Шахтаря" Ракіцького.

Однак арбітри відзначили, що на 68-ій хвилині Мораєс мав отримати жовту картку за те, що "скоює порушення, у неправомірний спосіб застосовуючи руки, що не дозволено Правилами і що заслуговує на винесення арбітром попередження – жовтої картки". У цьому епізоді Кутаков не показав попередження бразильцю.

Олександрія – Ворскла: театральна симуляція та не призначений пенальті

У цьому матчі арбітри помітили дві результативні помилки у судді Максима Козиряцького. У першому випадку він не показав жовту картку гравцю "Олександрії" Кирилу Ковальцю вже на 5-ій хвилині матчу. Арбітри описали цей епізод доволі красномовно: "Ковалець розставляє ноги у типовій для симуляції манері і падає у явно театральній манері на газон. За такої ситуації не можна просто продовжити гру, але потрібно було в обов’язковий спосіб винести гравцю попередження".

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Другий епізод стався вже на 35-ій хвилині, коли "Олександрія" була попереду 2:0. Євген Банада, який до цього відзначився дублем, пробивав по воротах, але Карека зіграв у цьому епізоді рукою.

"Карека перериває траєкторію польоту м’яча, відриваючи інстинктивно, але навмисно, руку від тіла. Через те, що рука перебуває у неприродному положенні (відірвана від тіла), вона створює перешкоду і за це на користь "Олександрії" повинен був бути призначений 11-метровий удар. Рішення продовжити гру, вважаючи дії ненавмисним, є хибним", – зазначили у комітеті.

Якщо б Банада забив з гри, або з призначеного пенальті, в УПЛ був би зафіксований другий хет-трик.

Чорноморець – Динамо: попередження одеситам за зрив перспективної атаки.

Щодо цього матчу, то в арбітрів виникло лише одне зауваження. На 49-ій хвилині, коли поблизу штрафного майданчика (але за його межами) було збито Вербіча. Сміронов у цьому епізоді, повинен був отримати попередження. Варто додати, що на 90+3-ій хвилині гравцю показали жовту картку, але вже у іншому епізоді. Це могло б бути вилучення.

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Карпати – Арсенал-Київ: правильні пенальті та вилучення

Щодо цього матчу, то до арбітра Віктора Копієвського претензій не було.

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У комітеті відзначили, що призначення штрафного, а не пенальті, на 24-ій хвилині, які і призначення пенальті на 51-ій хвилині – було правильним рішенням. Як і вилучення Піріса на 84-ій хвилині.

"Він торкнувся голови Карраскаля у зневажливій манері. Згодом він знов стикається із цим гравцем і демонструю таку саму поведінку – він вчиняє головою агресивну поведінку, завдаючи удару", – наголосили у комітеті.

Маріуполь – Львів: теж вірні рішення арбітра

Не виникло претензій і до роботи арбітра Дениса Шурмана на матчі "Маріуполь" – "Львів".

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При цьому щодо призначеного пенальті вже на 5-ій хвилині матчу (яке не реалізував Бруно", у комітеті відзначили, що це було "даремне порушення, зважаючи на розташування гравців на полі, але воно заслуговувало на покарання у вигляді 11-метрового удару".

У комітеті також відзначили і помічника арбітра у моменті з жовтою карткою. Саме порушення відбулося за спиною судді, але помічники підказали йому в цьому моменті.

Зоря – Десна: спірний епізод з пенальті

Єдиним зауваженням щодо цього матчу була ситуація на 40-ій хвилині, коли Каменюка пробивав по воротах "Десни". Комітет арбітрів відзначив, що протести гравців луганського клубу були безпідставні, і суддя правильно не призначив пенальті після цього.

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"Каменюка спрямовує м’яч до воріт, і він влучає у тіло і частково у руку, що розташована вздовж тіла. Водночас, поведінка гравця "Десни" в явній манері демонструє, що він не хоче завдавати удару по м’ячу. Було правильно продовжено гру і не призначено жодного 11-метрового удару", – підсумували в комітеті арбітрів.

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