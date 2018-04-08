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Нерестова заборона: як в Україні борються з браконьєрами

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Шкоди на майже 20 тисяч гривень – і це всього за кілька годин, завдали браконьєри на Житомирщині. Нерестова заборона - для них не завада, продовжують виходити на воду із сітками та іншими снастями.

Житомирщина, село Вороневе, про активність браконьєрів на водосховищі на річці Уж повідомили місцеві. Інформація підтверджується – побачивши, патруль, рибалки кидаються навтьоки, залишаючи на березі снасті, зловлену рибу.

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Інша рейдова група впіймала двох чоловіків, які попались на гарячому – вони зловили майже 10 кілограмів риби. Її врятувати вже не вдасться, а це чималі збитки – 17 тисяч гривень.

Побачивши патруль, браконьєри тікають, отож часто наздоганяти їх доводиться плавом. Всього лише за один день патруль виявив 7 фактів правопорушень та затримав п'ятьох браконьєрів – всі вони сплатять штраф 600 гривень та компенсують завдані збитки.

Триватиме нерестова заборона на річках до 20 травня, а на водосховищах і ставках до 10 червня. Варто зазначити, що законом дозволено використовувати далеко не усі снасті, знаряддя і способи рибалки. Зокрема, заборони стосуються лову сітками, острогами і косинками, також існують обмеження ловлі риби з човнів.

Теги: Новини України Новини Житомира Штрафи Поліція
Джерело: 24 Канал
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