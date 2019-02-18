Чотирикімнатний пентхаус у Львові та квартира у столиці: нерухомість Дмитра Добродомова

24 канал продовжує досліджувати нерухомість топ-політиків, аби краще познайомити вас з життям високопосадовців. Сьогодні знайомимо вас із житлом Дмитра Добродомова. Яким майном володіє депутат – читайте у матеріалі.

На вибори, що відбудуться 31 березня 2019 року, Дмитро Добродомов йде під гаслом "Ні корупції". Та чи дотримується він цього гасла? Із повною декларацією кандидата на пост очільника України можна ознайомитись за посиланням.

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Що відомо про нерухомість Добродомова

Мальовничий район Львова – неподалік від Шевченківського гаю та Погулянки. Саме у цій новобудові бізнес-класу і мешкає Добродомов. За інформацією з реєстраційної служби, квартира площею 139,2 метри квадратних і справді є власністю нардепа. До того ж не проста, а дворівнева, розміщена на десятому та одинадцятому поверхах – пентхаус.



Будинок на вулиці Мечникова у Львові, квартира в якому належить Добродомову

Цю квартиру в елітному районі Львова Дмитро Добродомов придбав у 2014 році.



Цього ж року дружина депутата стала власницею квартири у Києві. Розташоване помешкання у 22-поверховій новобудові, зданій у 2016 році. Затишний район, види на Дніпро, озера і Печерськ. На сайтах оголошень за схожі квартири у цьому ж будинку просять не менше одного мільйона гривень.



У Добродомова також у спільній власності з дружиною – квартира 53,7 квадратних метра у Львові, а також він володіє правом користування на квартиру у Львові площею 148,1 квадратних метра.

Інше майно кандидата

З 2017 року нардеп користується автомобілем Skoda Octavia A5 2012 випуску вартістю 155 тисяч гривень.

Ключові дати Президентських виборів 2019 року:

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