18:06
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      Чотирикімнатний пентхаус у Львові та квартира у столиці: нерухомість Дмитра Добродомова

      277 Читать новость на русском
      Нерухомість Дмитра Добродомова - квартири кандидата в президенти України 2019
      Нерухомість Дмитра Добродомова / Фото з відкритих джерел

      24 канал продовжує досліджувати нерухомість топ-політиків, аби краще познайомити вас з життям високопосадовців. Сьогодні знайомимо вас із житлом Дмитра Добродомова. Яким майном володіє депутат – читайте у матеріалі.

      На вибори, що відбудуться 31 березня 2019 року, Дмитро Добродомов йде під гаслом "Ні корупції". Та чи дотримується він цього гасла? Із повною декларацією кандидата на пост очільника України можна ознайомитись за посиланням.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      Що відомо про нерухомість Добродомова

      Мальовничий район Львова – неподалік від Шевченківського гаю та Погулянки. Саме у цій новобудові бізнес-класу і мешкає Добродомов. За інформацією з реєстраційної служби, квартира площею 139,2 метри квадратних і справді є власністю нардепа. До того ж не проста, а дворівнева, розміщена на десятому та одинадцятому поверхах – пентхаус.


      Будинок на вулиці Мечникова у Львові, квартира в якому належить Добродомову

      Цю квартиру в елітному районі Львова Дмитро Добродомов придбав у 2014 році.


      Цього ж року дружина депутата стала власницею квартири у Києві. Розташоване помешкання у 22-поверховій новобудові, зданій у 2016 році. Затишний район, види на Дніпро, озера і Печерськ. На сайтах оголошень за схожі квартири у цьому ж будинку просять не менше одного мільйона гривень.


      У Добродомова також у спільній власності з дружиною – квартира 53,7 квадратних метра у Львові, а також він володіє правом користування на квартиру у Львові площею 148,1 квадратних метра.

      Інше майно кандидата

      З 2017 року нардеп користується автомобілем Skoda Octavia A5 2012 випуску вартістю 155 тисяч гривень.

      Ключові дати Президентських виборів 2019 року:

      Читайте більше про Нерухомість кандидатів у президенти на виборах 2019

      blog_ava
      НАБУ та САП закрили гучні справи щодо високопосадовців
      сьогодні
      3266
      Автор: Олена Кандяк
      Теги: Новини України Новини Львова Президентські вибори 2019 е-декларування Новини політики Новини нерухомості України Новини нерухомості Нерухомість кандидатів в президенти Дмитро Добродомов
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Небезпечне дитинство: скількох агресивних підлітків покарала поліція
      сьогодні , 18:01 Небезпечне дитинство: скількох агресивних підлітків покарала поліція
      Ірина Поліщук 19
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      сьогодні , 16:28 Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      5654
      На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана
      сьогодні , 15:56 На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана
      844
      Чотирикімнатний пентхаус у Львові та квартира у столиці: нерухомість Дмитра Добродомова
      сьогодні , 17:30 Чотирикімнатний пентхаус у Львові та квартира у столиці: нерухомість Дмитра Добродомова
      Олена Кандяк 277
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук