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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Білий дім по-українськи: якою нерухомістю володіє Петро Порошенко

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      Нерухомість Петра Порошенка - всі маєтки, якими володіє Порошенко
      Де живе Петро Порошенко? / 24 канал

      31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. За результатами екзит-полів, майже третина українців (30,4%) проголосували за коміка Володимира Зеленського. У другому турі він зустрінеться з чинним президентом України Петром Порошенком.

      Нерухомість 24 уже показувала, як виглядають маєтки головного претендента на президентське крісло Володимира Зеленського.

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      У цьому матеріалі дізнаєтесь, якою елітною нерухомістю володіє чинний Президент України Петро Порошенко і чому його маєток називають Білим домом.

      Хто такий Петро Порошенко?

      Політична кар'єра Порошенка бере свій початок ще з 1990-х років, коли чинний гарант став членом партії СДПУ(о), яку очолив Віктор Медведчук.

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      На початку 2000 Петро Олексійович створив власну фракцію "Солідарність", а згодом і партію з такою ж назвою. До слова, згодом вона увійшла у виборчий блок Віктора Ющенка "Наша Україна", а сам Порошенко став керівником виборчого штабу.

      Після того його політична кар'єра стрімко пішла вгору. Вже з 2005 року його призначили на посаду секретаря РНБО, пізніше Порошенко був головою Ради НБУ, а також обіймав посади міністра закордонних справ (з 2009 до 2010 року) та міністра економічного розвитку і торгівлі України (2012 рік). 

      Після Революції Гідності та втечі Віктора Януковича в Росію в Україні було оголошено позачергові президентські вибори у травні 2014, на яких Порошенко переміг у першому турі, набравши більше половини голосів виборців.

      Петро Порошенко інавгурація
      Петро Порошенко став наймолодшим президентом України

      Що відомо про нерухомість Петра Порошенка

      Згідно з електронною декларацією чинного президента за 2017 рік, він має у своїй власності три квартири та один будинок загальною площею 1331,70 метрів квадратних. Всі вони розташовані у Київській області, у селі Козин. Крім того, Порошенко має 6 земельних ділянок.

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      Будинок Петра Олексійовича часто люблять порівнювати з офіційною резиденцією президента США – Білим домом. Це і не дивно, адже вони й справді дуже схожі. От тільки відомий будинок у Вашингтоні має площу 5100 метрів квадратних, що майже у чотири рази більше, ніж маєток Порошенка. 

      Білий Дім у США
      У Білому домі живе та працює чинний президент США лише на момент президентського строку

      Будинок Петра Порошенка
      Будинок Петра Порошенка у Козині на стадії будівництва

      Поруч з величезним двоповерховим маєтком розташований ще один будинок, але менший. Крім того, на території садиби є гостьовий котедж, баня, а також дві альтанки поруч з водою.

      Будинок Порошенка з висоти
      Володіння Петра Порошенка з висоти пташиного польоту

      Журналісти програми "Схеми" оприлюднили інформацію, що чинний гарант орендував ділянку над річкою площею 0,75 гектара на 50 років. Він огородив її спільним парканом зі своїм маєтком, відтак мешканці Козина не мають вільного доступу до річки з ділянки. 


      Порошенко орендував берег річки у Козині


      ​На території, якою володіє гарант, є навіть православна церква

      Варто зазначити, що Петро Олексійович також є власником трьох квартир у Києві, площею 134,06 квадратних метрів, а також 82,15 та 68,20 квадратних метрів.

      Маєток Порошенка з висоти пташиного польоту: дивіться відео

      Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" ще у 2016 році показали фото розкішної вілли Порошенка в Іспанії. Офіційно іспанська нерухомість зареєстрована на компанію Feruvita SL.

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      Станом на ранок 1 квітня ЦВК опрацювала понад 50% голосів виборців і оголосила про проведення другого туру президентських виборів в Україні.

       
       

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Публікації Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Статті Президент України Нерухомість кандидатів в президенти Новини нерухомості Новини нерухомості України Елітна нерухомість
      Джерело: 24 канал
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