Нерухомість в Одесі: як змінились ціни в новобудовах у січні

Ціни на квадратні метри у новобудовах Одеси за перший місяць 2019-го року показали незвичну динаміку.

За даними сайту з пошуку нерухомості ЛУН.ua, у порівнянні з груднем 2018-го, середня ціна метра квадратного незначно знизилась – до 18900 гривень за квадрат.

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Натомість мінімальна ціна пішла вгору і за підсумками січня становить 13500 гривень за метр квадратний.



Ціни на нерухомість у новобудовах Одеси у січні 2019

Ціни у доларах показали схожу тенденцію – середня ціна за перший місяць нового року знизилась з 690 до 680 доларів за квадрат, мінімальна залишилась на позначці 480 доларів за метр квадратний.



Динаміка цін на нерухомість у новобудовах Одеси в січні 2019

Житло економ-класу у новобудовах Одеси можна придбати в середньому по 15 тисяч гривень за метр квадратний. Такі квартири переважно продають у Суворовському та Малиновському районах міста.

За помешкання комфорт-класу у Київському районі доведеться вже заплатити трохи більше – середня ціна метра квадратного тут становить приблизно 19600 гривень за квадрат.

Найдорожчим залишається житло в центральному Приморському районі Одеси. Середня ціна метра квадратного у новобудовах бізнес- та еліт-класу тут вартує орієнтовно 28100 гривень.



Ціни на нерухомість у січні 2019 у новобудовах в різних районах Одеси

Раніше 24 канал писав про те, що сталось у січні 2019-го з цінами на нерухомість у новобудовах Києва та Львова.

Фахівець з нерухомості пояснив, які фактори впливають на підвищення цін на квадратні метри на первинному ринку житла України.