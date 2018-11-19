Нерухомість за кордоном: що треба знати до того, як купувати

Все частіше українці задумуються над тим, щоб інвестувати гроші у нерухомість. Нерідко їхній вибір зупиняється на квартирі чи будинкові за кордоном.

Фахівці зазначають, що вкладення грошей у нерухомість, на відміну від інвестицій в цінні папери або розміщення коштів на банківському депозиті, має чимало переваг.

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Які 4 важливі кроки треба знати перед тим, як вкладати чесно зароблені у житло за кордоном, проаналізувало видання "Економічна правда".

1. Визначитись з метою

Розуміння, навіщо потрібна нерухомість за кордоном, дозволить скласти план дій і визначитись із бюджетом.

Існує 4 основні причини, через які українці купують нерухомість за кордоном:

отримати право на проживання в країні; вкладення грошей для збереження та отримання прибутку від продажу; отримати пасивне джерело доходу – здавати придбану нерухомість в оренду; вкласти гроші у місце для відпочинку.



Як купити нерухомість за кордоном/Ілюстрація: Shutterstock

2. Як вибрати країну

Якщо ви знаєте, з якою метою купуєте житло за кордоном, з країною буде визначитись набагато легше.

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Визначитись із вибором буде набагато легше, знаючи кілька універсальних порад.

Для отримання доходу і відпочинку краще підійдуть держави з морськими узбережжями, де нерухомість завжди можна вигідно здавати в оренду.

До прикладу, у Болгарії можна роздивлятись варіанти з однокімнатними квартирами від 15 тисяч євро.

На Кіпрі чи в Іспанії треба орієнтуватись на бюджет від 30-50 тисяч доларів.

Якщо при виборі житла за кордоном, орієнтуєтесь на отримання в подальшому права на проживання в країнах ЄС, найоптимальнішими варіантами з купівлі нерухомості є сусідні Угорщина та Словаччина.

Ціни на квадратні метри там порівняно невисокі, а якість житла набагато краща, оскільки до забудовників висуваються жорсткі правила ЄС.



Купівля нерухомості за кордоном: як вибрати країну

3. Пошук ріелтора і дослідження ринку

Зазвичай, українці купують нерухомість за кордоном через спеціальних посередників – ріелторські агентства.

Їх дуже легко знайти через інтернет, але варто бути дуже обережним, щоб не натрапити на шахраїв.

Тому перш ніж скористатися послугами консультанта-посередника, потрібно його вивчити.

Під час вибору "покупки", слід вивчити нюанси, пов'язані з податками та іншими платежами, які потрібно буде вносити після укладення угоди.

Часто у популярних курортних зонах існує спеціальний податок на нерухомість, який потрібно платити незалежно від того, здається вона в оренду чи ні.

Консультант має знати і пояснити вам особливості про додаткові витрати при оформленні договору купівлі-продажу, чи є спеціальні умови для іноземців, чи потрібне схвалення сусідів на придбання житла.

До з'ясування усіх важливих нюансів не варто підписувати документів. А найкраще найняти для юридичних питань юриста зі знанням місцевої мови.



Як правильно купувати нерухомість за кордоном

4. Укладення угоди і переказ грошей

Залежно від країни правила оформлення угод з купівлі-продажу нерухомості можуть суттєво відрізнятись.

Однак є один загальний момент принаймні для країн ЄС – оплату потрібно проводити безготівкою.

У Німеччині, наприклад, для проведення угоди купівлі-продажу нерухомості використовується спеціальний рахунок, гроші на який може внести лише нотаріус, який оформляє договір.

Українцям, які хочуть придбати нерухомість за кордоном, також слід знати, що згідно з правилами НБУ, громадянин може переказати на рахунок іноземного банку 50 тисяч доларів на рік і для цього необхідно отримати електронну ліцензію.

Готівкою через український кордон одній особі можна вільно перевозити до 10 тисяч євро.

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