Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. За результатами екзит-полів, майже третина українців (30,4%) проголосували за коміка Володимира Зеленського. У другому турі він зустрінеться з чинним президентом України Петром Порошенком.

Нерухомість 24 канал нагадає, якими маєтками володіють основні кандидати на президентське крісло України.

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Президентські вибори в Україні 31 березня 2019: результати екзит-полів

31 грудня лідер "95 кварталу" Володимир Зеленський оголосив про свою участь у президентських виборах. Зробив він це у новорічну ніч на телеканалі "1+1" замість вітального виступу чинного Президента України Петра Порошенка.

Що відомо про нерухомість Володимира Зеленського?

З 2008 року Зеленський є власником будинку площею 353 квадратні метри із земельною ділянкою 1200 квадратних метрів. Дім розміщений в елітному містечку "Маєток" у селі Іванковичі, що за 30 кілометрів від Києва.



Будинок Зеленського в селі Іванковичі

Що цікаво, містечко перебуває під цілодобовою охороною. На територію можуть пропустити лише якщо господар підтвердить ваш візит. Для життя є всі комфортні умови – садок і школа, ігрова зона, спортивний майданчик для дітей, автомийка та СТО, а також власне озеро.

У 2008 році будинок Зеленського коштував 814 855 гривень. Через чотири місяці шоумен докупив ще 12 соток землі вартістю 702 240 гривень.



Ціна будинку у містечку "Маєток"



Містечко "Маєток", де живе Зеленський

Двоповерховий будинок Зеленського з вітражними вікнами складається з трьох санвузлів, просторої кухні-їдальні, декількох спалень і літньої тераси. Замість гаража у кандидата в президенти є навіс, де він тримає свій позашляховик Land Rover вартістю 4,7 мільйона гривень.



Розкішна кухня Володимира Зеленського



Замість гаража у шоумена – навіс



Зеленський тренується у власному спортзалі

У Києві Володимир Зеленський володіє ще такою нерухомістю:

квартира площею 131,9 квадратних метрів; два паркувальні місця площею 20,90 і 20,70 квадратних метрів; дві квартири, які є його спільною власністю з братами Сергієм і Борисом Шефірами загальною площею 453,1 квадратних метрів.

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Дивіться відео тренування Володимира Зеленського в його розкішному будинку за Києвом:

У декларації зазначено, що дружина Зеленського Олена в окупованому Криму має квартиру площею 129,8 квадратних метрів, а також паркувальне місце.

У Києві дружина Зеленського є власницею таких об'єктів:

квартира площею 284 квадратних метрів; нежитлові приміщення площею 337,8 квадратних метрів, які є її спільною власністю разом із Ларисою й Оленою Шефірами; нежитлові приміщення площею 305,9 квадратних метрів, які є її спільною власністю разом із Сергієм Шефіром.

З листопада 2014 року Зеленські орендують у Великій Британії квартиру площею 91,9 квадратних метрів. Вартість такого житла становить 42,2 мільйона гривень.

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Станом на ранок 1 квітня ЦВК опрацювала понад 50% голосів виборців, згідно з якими впевнено лідирує Володимир Зеленський.

Як пройшли президентські вибори 31 березня 2019: дивіться відео