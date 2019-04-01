11:09
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти

      27454 Читать новость на русском
      Нерухомість Зеленського - чим володіє кандидат в президенти України 2019
      Де живе Володимир Зеленський? / 24 канал

      31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. За результатами екзит-полів, майже третина українців (30,4%) проголосували за коміка Володимира Зеленського. У другому турі він зустрінеться з чинним президентом України Петром Порошенком.

      Нерухомість 24 канал нагадає, якими маєтками володіють основні кандидати на президентське крісло України.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати


      Президентські вибори в Україні 31 березня 2019: результати екзит-полів

      31 грудня лідер "95 кварталу" Володимир Зеленський оголосив про свою участь у президентських виборах. Зробив він це у новорічну ніч на телеканалі "1+1" замість вітального виступу чинного Президента України Петра Порошенка.

      Що відомо про нерухомість Володимира Зеленського?

      З 2008 року Зеленський є власником будинку площею 353 квадратні метри із земельною ділянкою 1200 квадратних метрів. Дім розміщений в елітному містечку "Маєток" у селі Іванковичі, що за 30 кілометрів від Києва. 

      маєток зеленського
      Будинок Зеленського в селі Іванковичі

      Що цікаво, містечко перебуває під цілодобовою охороною. На територію можуть пропустити лише якщо господар підтвердить ваш візит. Для життя є всі комфортні умови – садок і школа, ігрова зона, спортивний майданчик для дітей, автомийка та СТО, а також власне озеро.

      У 2008 році будинок Зеленського коштував 814 855 гривень. Через чотири місяці шоумен докупив ще 12 соток землі вартістю 702 240 гривень.

      маєток зеленського
      Ціна будинку у містечку "Маєток"

      зеленський дім
      Містечко "Маєток", де живе Зеленський

      Двоповерховий будинок Зеленського з вітражними вікнами складається з трьох санвузлів, просторої кухні-їдальні, декількох спалень і літньої тераси. Замість гаража у кандидата в президенти є навіс, де він тримає свій позашляховик Land Rover вартістю 4,7 мільйона гривень.

      зеленський
      Розкішна кухня Володимира Зеленського 

      будинок зеленський
      Замість гаража у шоумена – навіс

      зеленський
      Зеленський тренується у власному спортзалі

      У Києві Володимир Зеленський володіє ще такою нерухомістю:

      1. квартира площею 131,9 квадратних метрів;
      2. два паркувальні місця площею 20,90 і 20,70 квадратних метрів;
      3. дві квартири, які є його спільною власністю з братами Сергієм і Борисом Шефірами загальною площею 453,1 квадратних метрів.

      Що варто знати про кандидата в президенти Володимира Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу

      Дивіться відео тренування Володимира Зеленського в його розкішному будинку за Києвом:

      У декларації зазначено, що дружина Зеленського Олена в окупованому Криму має квартиру площею 129,8 квадратних метрів, а також паркувальне місце.

      У Києві дружина Зеленського є власницею таких об'єктів:

      1. квартира площею 284 квадратних метрів;
      2. нежитлові приміщення площею 337,8 квадратних метрів, які є її спільною власністю разом із Ларисою й Оленою Шефірами;
      3. нежитлові приміщення площею 305,9 квадратних метрів, які є її спільною власністю разом із Сергієм Шефіром.

      З листопада 2014 року Зеленські орендують у Великій Британії квартиру площею 91,9 квадратних метрів. Вартість такого житла становить 42,2 мільйона гривень.

      Читайте більше про Нерухомість кандидатів у президенти на виборах 2019​

      Станом на ранок 1 квітня ЦВК опрацювала понад 50% голосів виборців, згідно з якими впевнено лідирує Володимир Зеленський.

      Як пройшли президентські вибори 31 березня 2019: дивіться відео

      •  
      blog_ava
      Держдума Росії може заявити про невизнання результатів виборів в Україні
      сьогодні
      7572
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Гроші Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Публікації Статті Квартал 95 Нерухомість кандидатів в президенти Новини нерухомості Новини нерухомості світу Новини нерухомості України Елітна нерухомість
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні , 10:31 Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      Юлія Гілей 27428
      Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      31 березня , 22:18 Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі
      7571
      Головні новини 31 березня: президентські вибори та їх переможці за даними екзит-полу
      сьогодні , 08:01 Головні новини 31 березня: президентські вибори та їх переможці за даними екзит-полу
      13466
      День виборів: найдивніші зашквари під час голосування
      31 березня , 23:31 День виборів: найдивніші зашквари під час голосування
      Євгенія Мазур 1555
      Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти
      31 березня , 23:25 Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти
      3962
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук