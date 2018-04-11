Нещодавно встановлений пам'ятник Гагаріну в Сербії демонтували
Мешканці сербського Белграда змусили владу прибрати пам'ятник Юрію Гагаріну. Його розташували на вулиці, яка названа на честь першого у світі космонавта.
Про рішення демонтувати оголосив міський менеджер Белграда Горан Вєсіч, передає BBC Україна. Це сталося після зустрічі з фондом бізнесменів братів Каричів, які є замовниками пам'ятника. Нараз на місці пам'ятника лише величезний постамент із надписами.
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Міська влада замовила бюст космонавта ще у 2017 році, а минулого тижня відбулося його відкриття. Місцеві мешканці помітили неспіввідношення постаменту до бюста. Відтак, людина з нормальним зростом побачить лише частину голови Гагаріна.
Єдиний спосіб роздивитися бюст — запустити себе в небо,
— йдеться на сербському сайті Noizz.
Письменниця Івана Стоянова зазначила, що "здоровим глуздом рішення не вирізняється". Місцеві мешканці жартували, що пам'ятник такий маленький, "щоб його вітром не здуло з постаменту" або тому, що "ймовірно, не вкрадуть" бюст.
Деякі мешканці побачили у бюсті концептуальну інсталяцію сучасного мистецтва, відтак, тіло Гагаріна повинен глядач знайти сам. Проте більшість зазначила, що пам'ятник неналежний для першого космонавта.
Памятник прибрали через те, що міська влада міста, управління з захисту пам’яток культури та мінкультури не затвердило його зовнішній вигляд.
До слова, поліція встановлює осіб, які намалювали свастику на пам'ятному камені на честь воїнів УПА, встановленому в Молодіжному парку в центральній частині Харкова.