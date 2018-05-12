Нескорені спортсмени-ветерани: у Києві розпочався фінальний відбір на міжнародні Invictus Games

В столиці почався фінальний відбір в національну команду на "Ігри нескорених". Кращі спортсмени-ветерани вдруге представлятимуть Україну в цьогорічних змаганнях в австралійському Сіднеї.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла журналістка Анна Сердюк.

Читайте також: "Не на "Мерсах", а ніжками": у Феофанії стартував антиолігархічний забіг

2018 року зареєструвалося 355 учасників, а це вдвічі більше ніж минулого року, однак з'явилися не всі. Змагаються у різних дисциплінах: механічній греблі, стрільба з лука, біг, щтовхання ядра, стрибки в довжину. Є також плавання та змагання на велосипедах. Все це відбувається на 3-ох локаціях: стадіон "Піонер", Труханів острів та басейн ЦСК.

Однак, головна мета змагання – соціальна, – кажуть оргнаізатори.

Invictus Games – про те, щоб показати людям, що в будь-якому стані можливо почати займатися спортом, і можливо через це адаптуватися до життя. Такі змагання також дуже важливі для сімей, тому що сім'я ветерана потерепає не меше від усього, що відбувається,

– розповіла співорганізатор Аліна Фролова.

Серед спортсменів оберуть 15 найкращих. Саме вони стануть збірною України на міжнародних "Іграх нескорених" у Сіднеї. Однак, їх оголосять лише 1 червня. Минулого року наша команда завоювала 14 медалей, 8 з яких – золоті.