Несли хліб та колоски пшениці: у Києві вшанували пам'ять жертв Голодомору – сумні фото

Колоски пшениці і хліб – те, що 85 років тому могло би врятувати мільйони українців – цього дня, 24 листопада, їхні нащадки несуть до пам'ятних знаків. Україна відзначає роковини трагедії, зокрема в Києві люди приходили до Меморіалу пам'яті, аби вшанувати пам’ять загиблих під час голодоморів 1932-33 років.

Про це розповів кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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17 людей щохвилини, майже 25 тисяч щодня – стільки українців помирало на піку Голодомору. Він припав на весну 1933-го. А тривав голод довжелезних 17 місяців: з квітня 32-го по листопад 33-го.



Кияни вшанували пам'ять жертв Голодомору

Біля Меморіалу пам'яті жертв Голодомору президент України розпочав акцію "Запали свічку" та оголосив всенаціональну хвилину мовчання. Після цього Порошенко зазначив, що у багатьох країнах світу вже визнають Голодомор геноцидом українського народу.

Україна обов'язково стане повноправним членом НАТО і ЄС. І не буде більше ані Голодомору, ані великого терору, ані русифікації,

– відповів президент України.



Вшанування пам'яті жертв Голодомору

Окрім цього, на вшанування жертв Голодомору прийшли і делегати з 50-ти країн, які також долучилися до акції. Наразі офіційна частина завершилася, але люди продовжують йти та нести квіти до Меморіалу пам’яті.

Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян.

Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні: