Несли хліб та колоски пшениці: у Києві вшанували пам'ять жертв Голодомору – сумні фото

Колоски пшениці і хліб – те, що 85 років тому могло би врятувати мільйони українців – цього дня, 24 листопада, їхні нащадки несуть до пам'ятних знаків. Україна відзначає роковини трагедії, зокрема в Києві люди приходили до Меморіалу пам'яті, аби вшанувати пам’ять загиблих під час голодоморів 1932-33 років.

Про це розповів кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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17 людей щохвилини, майже 25 тисяч щодня – стільки українців помирало на піку Голодомору. Він припав на весну 1933-го. А тривав голод довжелезних 17 місяців: з квітня 32-го по листопад 33-го.

"Доки ми будемо пам'ятати про це, доти ми будемо відчувати себе єдиною нацією", – зазначив один із учасників заходу.



Кияни вшанували пам'ять жертв Голодомору

Біля Меморіалу пам'яті жертв Голодомору президент України розпочав акцію "Запали свічку" та оголосив всенаціональну хвилину мовчання. Після цього Порошенко зазначив, що у багатьох країнах світу вже визнають Голодомор геноцидом українського народу.

Україна обов'язково стане повноправним членом НАТО і ЄС. І не буде більше ані Голодомору, ані великого терору, ані русифікації,

– відповів президент України.



Вшанування пам'яті жертв Голодомору

Окрім цього, на вшанування жертв Голодомору прийшли і делегати з 50-ти країн, які також долучилися до акції. Наразі офіційна частина завершилася, але люди продовжують йти та нести квіти до Меморіалу пам’яті.

Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян.

Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні: