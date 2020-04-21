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      Несподіване рішення Кремля: з ексрегіонала з коронавірусом Новинського зняли санкції

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      Вадим Новинський отримав коронавірус, але позбавився російських санкцій / "Главком"

      Двох українських підприємців, бізнес яких пов'язаних з галуззю металургії, раптово виключили з переліку тих, хто підпадає під санкції Росії. Мовиться про чинного нардепа Вадима Новинського та колишнього депутата Андрія Кісельова. Обоє раніше мали відношення до "Партії регіонів".

      Рішення про виключення Новинського та Кісельова з санкційного списку можна побачити у постанові уряду РФ, підписаної 20 квітня. Вона опублікована на офіційному порталі правової інформації Росії. 

      Про Новинського є й у цьому матеріалі Показова доброчинність: як політики піаряться на боротьбі з COVID-19

      Обидва бізнесмени потрапили під другу хвилю російських санкцій – у кінці грудня 2018 року (перша була невдовзі перед цим – у листопаді).

      Про які російські санкції мовиться

      Росія запровадила санкції проти великої групи українських фізичних і юридичних осіб через "недружні дії України" – фактично, у відповідь на українські санкції проти росіян, причетних до агресії РФ проти України.

      Що саме передбачали санкції Росії проти українців

      • До юридичних і фізичних осіб, які потрапили у санкційний список, застосували обмеження: їм заблокували безготівкові рахунки, цінні папери та майно на території Російської Федерації.
      • Також для цих осіб діє заборона виводити з Росії капітали.

      Чому під російські санкції потрапили проросійські політики та бізнесмени

      До російських санкційних списків, крім проукраїнських діячів, потрапила й група громадян України відносно чи й відверто проросійського спрямування.

      Як писали у "Радіо Свобода", в Україні це бачили як операцію прикриття: себто, внесенням до списку таких людей Росія "прикривала агентів впливу Москви в Україні".

      Зверніть увагу й на таке Санкції проти Росії: чи можливе скасування на тлі пандемії

      Коротко про Вадима Новинського

      • Вадим Новинський – позафракційний народний депутат ВРУ IX скликання. Він є членом партії "Опозиційний блок", яка за одномандатним округом до Ради не пройшла.
      • Депутату належать 23,76% акцій гірничо-металургійної компанії "Метінвест" (решта акцій належать Рінату Ахметову). Але має він і багато інших активів – наприклад, ПрАТ "Смарт-холдинг" і збудована навколо нього група компаній.
      • Новинський родом із Росії – громадянство України отримав у 2012 році від Януковича. На той час був активним членом "Партії регіонів".
      • Також політик відомий активною позицією щодо підтримки (серед іншого й фінансової) українського підрозділу Російської православної церкви – УПЦ Московського патріархату.

      Що цікаво, саме ця близькість до УПЦ МП, ймовірно, призвела до позитивного тесту на коронавірус у Вадима Новинського:

      Що відомо про Андрія Кісельова

      • Андрій Кісельов – бізнесмен, який є одним із двох кінцевих бенефіціарів (разом із Наталією Кісельовою) ТОВ "Укртрейд компані ЛТД". 
      • Його також пов’язують із компанією ТОВ "УкрМет" – там він був записаний як комерційний директор до 2014 року. У 2014 підприємство було на 65-й позиції в рейтингу "Forbes – Україна".
      • У VIII скликанні Верховної Ради Кісельов був депутатом від "Опозиційного блоку".
      • Офіційно зареєстроване постійне місце проживання Кісельова – в нині окупованому Донецьку.
      • Що цікаво, Кісельов досі записаний як уповноважена особа Донецької міської організації всеукраїнської молодіжної громадської організації "Молоді регіони", створеної свого часу "Партією регіонів".
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини політики Санкції Росії проти України Санкції Опозиційний блок Вадим Новинський Партія регіонів Металургія Україна – Росія Новини Росії Новини України
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