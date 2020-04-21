Несподіване рішення Кремля: з ексрегіонала з коронавірусом Новинського зняли санкції

Двох українських підприємців, бізнес яких пов'язаних з галуззю металургії, раптово виключили з переліку тих, хто підпадає під санкції Росії. Мовиться про чинного нардепа Вадима Новинського та колишнього депутата Андрія Кісельова. Обоє раніше мали відношення до "Партії регіонів".

Рішення про виключення Новинського та Кісельова з санкційного списку можна побачити у постанові уряду РФ, підписаної 20 квітня. Вона опублікована на офіційному порталі правової інформації Росії.

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Обидва бізнесмени потрапили під другу хвилю російських санкцій – у кінці грудня 2018 року (перша була невдовзі перед цим – у листопаді).

Про які російські санкції мовиться

Росія запровадила санкції проти великої групи українських фізичних і юридичних осіб через "недружні дії України" – фактично, у відповідь на українські санкції проти росіян, причетних до агресії РФ проти України.

Що саме передбачали санкції Росії проти українців

До юридичних і фізичних осіб, які потрапили у санкційний список, застосували обмеження: їм заблокували безготівкові рахунки, цінні папери та майно на території Російської Федерації.

на території Російської Федерації. Також для цих осіб діє заборона виводити з Росії капітали.

Чому під російські санкції потрапили проросійські політики та бізнесмени

До російських санкційних списків, крім проукраїнських діячів, потрапила й група громадян України відносно чи й відверто проросійського спрямування.

Як писали у "Радіо Свобода", в Україні це бачили як операцію прикриття: себто, внесенням до списку таких людей Росія "прикривала агентів впливу Москви в Україні".

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Коротко про Вадима Новинського

Вадим Новинський – позафракційний народний депутат ВРУ IX скликання. Він є членом партії "Опозиційний блок", яка за одномандатним округом до Ради не пройшла.

IX скликання. Він є членом партії "Опозиційний блок", яка за одномандатним округом до Ради не пройшла. Депутату належать 23,76% акцій гірничо-металургійної компанії "Метінвест" (решта акцій належать Рінату Ахметову). Але має він і багато інших активів – наприклад, ПрАТ "Смарт-холдинг" і збудована навколо нього група компаній.

(решта акцій належать Рінату Ахметову). Але має він і багато інших активів – наприклад, ПрАТ "Смарт-холдинг" і збудована навколо нього група компаній. Новинський родом із Росії – громадянство України отримав у 2012 році від Януковича. На той час був активним членом "Партії регіонів".

– громадянство України отримав у 2012 році від Януковича. На той час був активним членом "Партії регіонів". Також політик відомий активною позицією щодо підтримки (серед іншого й фінансової) українського підрозділу Російської православної церкви – УПЦ Московського патріархату.

Що цікаво, саме ця близькість до УПЦ МП, ймовірно, призвела до позитивного тесту на коронавірус у Вадима Новинського:

На початку квітня заговорили про коронавірус у настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла.

За кілька днів до того Павло провів службу, на якій був і депутат Новинський.

Буквально через декілька днів опісля – 15 квітня – той отримав позитивний тест на COVID-19.

Сам Новинський казав, що вирішив зробити тест, бо МОЗ вимагає цього від людей, які контактували з інфікованими.

Що відомо про Андрія Кісельова