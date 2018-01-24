Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні

Партія "Слуга народу" Володимира Зеленського менш ніж за місяць свого існування завоювала 4% голосів виборців. А у президентському рейтингу, згідно з соцопитуванням, далі лідирує Тимошенко.

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва оприлюднив результати опитування, проведеного спільно з Центром Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року.

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Згідно з дослідженням, якби парламентські вибори відбулися наступної неділі, в Раду пройшли б сім партій: ВО "Батьківщина" (12,1% голосів тих, хто б пішов на вибори), "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (9,2%), партія "За життя" (8,8%), "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (7,4%), партія "Об'єднання "Самопоміч" (7%), "Опозиційний блок" (6%) і Радикальна партія Олега Ляшка (6%). ВО "Свобода" не подолала б 5-відсотковий бар’єр для проходження в парламент.

Порівняно з червнем 2017-го року покращила свої позиції в рейтингу партія "Об'єднання "Самопоміч". Натомість дещо погіршилось становище партій "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, "Опоблок" і Радикальної партії.

Цікава ситуація вийшла й із новоспеченою партією Володимира Зеленського. "Політична партія "Слуга народу" була зареєстрована на початку грудня, а вже в другій половині грудня соцопитування показали, що за партію проголосувало б 4% виборців. Тож "Слузі народу" не вистачило б лише 1%, щоб пройти в парламент.



Якби вибори відбулися наступної неділі, в Раду пройшло б сім партій

Згідно з оприлюдненими даними, в дострокових виборах президента, якщо такі відбудуться, взяли б участь 67,1% респондентів, ще 20,4% – не брали б участі в голосуванні, 12,3% – не змогли відповісти.

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Серед тих хто має намір брати участь в голосуванні найбільшою підтримкою користується лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко (12,1%). На другому місці з підтримкою 10,2% респондентів розташувався чинний президент Петро Порошенко. На третьому місці Анатолій Гриценко (7,8%), за ним ідуть Вадим Рабінович (7,7%), лідер Радикальної партії Олег Ляшко (6%), лідер партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко (5,2%) та мер Львова Андрій Садовий (4,9%).

Іншого політика готові підтримати 15,9%. А 19,2% опитаних вагалися з відповіддю.



У президентському рейтингу лідирують Тимошенко і Порошенко

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