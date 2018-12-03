Тривожні симптоми нестачі магнію, та звідки його отримати, – поради науковця
Магній – вкрай важливий мінерал для організму. Він впливає не тільки на фізичне, а й на психічний стан здоров'я людини. Магній є структурним компонентом 300 ферментів, що і зумовлює системний вплив магнію на енергетичні процеси в серці, нервовій системі, працюючих м'язах.
Про це в ексклюзивному коментарі Здоров'я 24 повідомив доцент кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету Акентьєв Сергій Олександрович.
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Дефіциту магнію може спровокувати важкі захворювання. Тому важливо дотримуватися правильного раціону.
Біль у серці – симптом нестачі магнію в організмі
Початковими ознаками дефіциту магнію в організмі є:
- Серцебиття, аритмія та тахікардія, біль за грудиною, зміна артеріального тиску в будь-яку сторону;
- Безсоння, нічне потовиділення, тяжке пробудження, плаксивість;
- Стан неспокою, нервозність, страх, порушення шкірної чутливості (парестезії);
- Швидка втомлюваність, головний біль, труднощі з концентрацією уваги, раптові запаморочення, втрата рівноваги, вранішня змученість навіть після тривалого сну, відчуття тяжкості в тілі;
- Випадіння волосся, ламкість нігтів, карієс зубів;
- Чутливість до зміни погоди, до холоду, до вологості, трапляються болі в зубах, яснах, суглобах;
- Зниження температури тіла, холодні руки і ноги, поколювання в ногах, спазми;
- Посмикування повік, точки перед очима.
В подальшому можуть виникати гострі, спазматичні болі в щлунку, нерідко з проносом; спазми м'язів, м'язові посмикування, тремор, біль при потягуванні і напруженні м'язів; анемія внаслідок гемолізу; утворення трофічних виразок.
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Проте, добова потреба в магнію з їжею може повністю покрити потребу в ньому. Вміст магнію в продуктах харчування рослинного походження зазвичай в декілька разів вищий, ніж в продуктах тваринного походження.
Вміст магнію в продуктах рослинного походження зазвичай в декілька разів вищий
Основними джерелами магнію є:
- квасоля – 167 мг/ в 100 грамах,
- злакові крупи – 113-130 мг/ в 100 грамах,
- горох – 107 мг/ в 100 грамах.
Корисно знати, що…
- в крові втомлених людей є менше магнію, ніж в крові людей, повних сил;
- у нервових, легко збудливих індивідуумів порушення роботи серцевого м'яза трапляється значно частіше, ніж у спокійних. Виявляється, що в момент роздратування, магній, який знаходиться в організмі, "згорає".
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