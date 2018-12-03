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      Тривожні симптоми нестачі магнію, та звідки його отримати, – поради науковця

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      Нестача магнію в організмі: ознаки
      Симптоми нестачі магнію в організмі / revita.bg

      Магній – вкрай важливий мінерал для організму. Він впливає не тільки на фізичне, а й на психічний стан здоров'я людини. Магній є структурним компонентом 300 ферментів, що і зумовлює системний вплив магнію на енергетичні процеси в серці, нервовій системі, працюючих м'язах.

      Про це в ексклюзивному коментарі Здоров'я 24 повідомив доцент кафедри анестезіології та реаніматології Буковинського державного медичного університету Акентьєв Сергій Олександрович.

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      Дефіциту магнію може спровокувати важкі захворювання. Тому важливо дотримуватися правильного раціону. 

      Нестача магнію в організмі
      Біль у серці –  симптом нестачі магнію в організмі

      Початковими ознаками дефіциту магнію в організмі є:

      1.  Серцебиття, аритмія та тахікардія, біль за грудиною, зміна артеріального тиску в будь-яку сторону;
      2.  Безсоння, нічне потовиділення, тяжке пробудження, плаксивість;
      3.  Стан неспокою, нервозність, страх, порушення шкірної чутливості (парестезії);
      4.  Швидка втомлюваність, головний біль, труднощі з концентрацією уваги, раптові запаморочення, втрата рівноваги, вранішня змученість навіть після тривалого сну, відчуття тяжкості в тілі;
      5.  Випадіння волосся, ламкість нігтів, карієс зубів;
      6.  Чутливість до зміни погоди, до холоду, до вологості, трапляються болі в зубах, яснах, суглобах;
      7.  Зниження температури тіла, холодні руки і ноги, поколювання в ногах, спазми;
      8.  Посмикування повік, точки перед очима.

      В подальшому можуть виникати гострі, спазматичні болі в щлунку, нерідко з проносом; спазми м'язів, м'язові посмикування, тремор, біль при потягуванні і напруженні м'язів; анемія внаслідок гемолізу; утворення трофічних виразок.

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      Проте, добова потреба в магнію з їжею може повністю покрити потребу в ньому. Вміст магнію в продуктах харчування рослинного походження зазвичай в декілька разів вищий, ніж в продуктах тваринного походження.


      Вміст магнію в продуктах рослинного походження зазвичай в декілька разів вищий

      Основними джерелами магнію є:

      - квасоля – 167 мг/ в 100 грамах,

      - злакові крупи – 113-130 мг/ в 100 грамах,

      - горох – 107 мг/ в 100 грамах.

       
      Лікар  Акентьєв Сергій Олександрович
      “Крім того, джерелом магнію можуть бути: шпинат, морська капуста, кавун, деякі мінеральні води, виноград, какао, кедрові, лісові та мигдальні горішки, насіння гарбуза, соняшника, сої, пшеничні висівки, крупи (гречка, пшенична, перлова, вівсяна), бобові (чечевиця), краби, молюски, печінка, овес, яблука, інжир, лимони, грейпфрути, шипшина, часник. На жаль, в більшості продуктах з магнієм, є багато кальцію чи фосфору, які перешкоджають засвоєнню магнію (м'ясо, птиця, картопля, молоко та молочні продукти).”

      Корисно знати, що…

      - в крові втомлених людей є менше магнію, ніж в крові людей, повних сил;

      - у нервових, легко збудливих індивідуумів порушення роботи серцевого м'яза трапляється значно частіше, ніж у спокійних. Виявляється, що в момент роздратування, магній, який знаходиться в організмі, "згорає".

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Статті Публікації Лікування Медицина Здорове харчування Здоров'я
      Джерело: Здоров'я 24
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