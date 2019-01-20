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      Нестача медперсоналу в Україні: скільки лікарів виїхало на заробітки у Польщу

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      Україні бракує лікарів, особливо педіатрів. Наприклад, у Черкасах замість півсотні необхідних, є тільки 35 дитячих лікарів, а пацієнтів у них понад норму.

      Батьки починають у паніці шукати лікарів у інших районах міста і навіть за його межами.

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      У Черкасах без лікаря у місті залишаться майже 10 тисяч дітей. Відтак, батькам навіть радять шукати фахівців в інших містах.

      Треба шукати, свого сімейного лікаря та педіатра, з першого липня запрацює інший механізм реформи,
      – наголосив директор департаменту охорони здоров'я Черкаської міської ради Олег Стадник.

      Подібна ситуація в усіх регіонах. Дефіцит лікарів в Україні – хронічне явище.

      Упродовж останніх 5 років немає різких змін у кількості вакансій лікарів. На кінець 2017 року вакантними залишалося 22635 тисячі штатних посад,
      – сказав речник Міністерства охорони здоров`я Олександр Ябчанка.

      За неофіційними ж даними, бракує 40 тисяч лікарів і 20 тисяч медичних сестер – це майже третина від усього персоналу. А все тому, що наші фахівці масово виїжджають з країни – їх рівень знань дозволяє працювати в набагато комфортніших умовах.

      За останні кілька років, Україну покинуло понад 50 тисяч медиків – неофіційні дані. Про масштаби катастрофи можна дізнатися зі спільнот у соціальних мережах. Одну із таких груп 5 років тому, коли виїздила до Польщі, створила київська лікарка Альона Юр`єва.

      лікарі польща робота у пльщі
      Група у Facebook

      "Вона дуже стрімко росте і зараз там більше 3 тисячі людей. Коли я цю групу започатковувала, там було 10 чоловік. Приріст цієї групи показує скільки лікарів хоче виїхати з України", – розповіла лікарка Альона Юр`єва, яка виїхала працювати до Польщі.

      лікарі у Польщі Робота у Польщі заробітчани
      Альона Юр`єва

      У 2011 році Альона отримала диплом терапевта, пройшла 3 роки інтернатури, а вже у 2014 вже виїхала до Польщі.

      Як закінчила університет, то 3 місяці пропрацювала в приймальному відділенні. Зрозуміла, що перспективи розвитку немає, вижити на гроші, які ми отримували, було неможливо,
      – додала лікарка.

      В той час, як в Україні Альона отримувала 87 доларів на місяць, її молоді колеги з Польщі – 600 доларів. Не злякало дівчину навіть те, що у чужій країні її диплом не дійсний і доведеться розпочинати все заново. Нині у Вроцлаві вона знову вчиться. Здобуває спеціалізацію лікаря з внутрішніх хвороб. За її словами, вона ніколи б не покинула Україну, якщо б була гідна оплата і умови роботи.

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      Окрім того, українські лікарі часто не мають змоги підвищувати кваліфікацію. А це потрібно робити постійно. Адже методи діагностики та лікування стрімко розвиваються. Особливо в педіатрії, а щоб підготувати лікаря з нуля потрібно 8 років.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Лікарня Міністерство охорони здоров’я Заробітчани Новини Польщі Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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