Нестачу бронетехніки на 9 мільйонів виявили у військовій частині на Львівщині

Військова прокуратура Західного регіону виявила в одній з військових частин Львівської області нестачу бронетанкового майна на понад 8,9 мільйона гривень.

У військовій прокуратурі заявили, що нестача майна свідчить про недбале ставлення військових посадовців частини до служби. Зокрема, посадовці вони не вжили "заходів щодо забезпечення належного обліку, внутрішнього контролю та збереження бронетанкового майна (запасів)".

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Тож прокуратура відкрила кримінальну справу про недбале ставлення до військової служби. Розслідування у справі проводить Державне бюро розслідувань.

При цьому у пресслужбі військової прокуратури відмовилися пояснювати виданню ZAXID.NET, у якій саме частині виявили порушення та яке майно зникло. Усе через слідство, яке триває. Більше інформації прокуратура зможе надати, коли справу скерують до суду.