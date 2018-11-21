Нестандартні поради для покращення роботи мозку

"Біохакери" – люди, що захоплюються інноваціями у молекулярній біології. Вони намагаються вдосконалити процеси організму, хочуть зламати "код життя" та зробити його доступним для інших людей, щоб ті змогли самі налаштовувати своє тіло. Пропонуємо Вашій увазі кілька порад для прокачування мозку, застосування яких не відніме багато часу і сил, але може відчутно змінити життя на краще.

Пийте каву без молока

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У більшості день починається з чашки кави. І хтось вважає за краще пити її з молоком. Однак цей продукт майже нейтралізує користь кави для мозку. Молоко пов'язує корисні поліфеноли (антиоксиданти), що містяться у напої, і організму важче їх обробити. Відтак, молочний білок не тільки погіршує роботу мітохондрій (це своєрідна енергетична станція клітини), а й заважає їм поглинати корисні для відновлення речовини, пише AdMe.

Не забувайте про природне освітлення

Ми проводимо велику частину дня у приміщеннях зі штучним освітленням. Однак нашому організму життєво необхідним є інше світло. Без справжнього сонячного світла у організмі не буде вироблятися вітамін D, порушиться циркадний ритм, завдяки якому люди розуміють, коли спати, а коли прокидатися. Через роботу за неприродного, або "сміттєвого", світла мітохондрії відчувають стрес, вироблення енергії скорочується, мозку складніше сприймати інформацію, що надходить через очі, і... наша продуктивність падає.

Тому намагайтеся побільше проводити часу на вулиці, Також уранці можна хвилин на 10 вмикати лампу для засмаги з вузьким спектром ультрафіолету типу В та сидіти під нею.

Правильно голодуйте

Голодування – палиця з двома кінцями. З одного боку, за результатами, його можна порівняти з генеральним прибиранням у мозку, внаслідок чого вилаються різні клітинні відходи. З іншого – через нестачу поживних речовин той же мозок вважає, що ми вмираємо, тому б'є на сполох. В результаті ви стаєте дратівливим, нервовим, злим, а іноді й сумним.

І все ж є кілька способів, як отримати користь з цього методу. Перший – короткострокове голодування. А можна спробувати інакше – замість сніданку випити кави з кокосовим маслом. Жири дають енергію та відсувають момент появи апетиту, а клітини організму будуть думати, що ви голодуєте.

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Не забувайте про кисень

Мітохондрії мають велику потребу у кисні для вироблення енергії. На жаль, у організмі немає чарівної кнопки, що збільшує подачу кисню. Однак це можна зробити під час тимчасового припинення його надходження. Завдяки такій невеликій шокової терапії залишаться лише сильні мітохондрії, які зуміли це пережити. До того ж організм навчиться ефективно використовувати кисень у звичайному житті. Однак, затримуючи дихання, не забувайте про безпеку: вам треба привчити організм поступово, щоб була користь, а не побити рекорд, завдавши при цьому шкоди здоров'ю.

Користь від холодної води

Холодова терапія – відома вже давно. Дослідження, проведене на щурах, виявило, що завдяки їй поліпшується функція щитовидної залози та робота мітохондрій. Вивчення наслідків вже безпосередньо на людях показало, що холод допомагає знижувати вагу, стимулює вироблення нейротрансмітеру норадреналіну, послабляє біль.

Відтак, спробуйте просто стояти по 30 секунд під самою холодною водою після кожного прийняття душу. Для тих, хто не готовий і до цього, є ще одна порада: занурюйте обличчя у миску з крижаною водою та тримайте його там якомога довше. Такі процедури краще робити щодня.

Вимикайте телефони

Без електронних пристроїв складно уявити життя сучасної людини у містах. Однак, окрім користі та зручності, вони все ж мають на нас і негативний вплив. Наприклад, синє світло, що випромінюється смартфонами та планшетами, порушує ритми сну, обманюючи мозок і переконуючи його, що спати рано.

Щоб зменшити шкоду для організму від електронних пристроїв, намагайтеся використовувати їх тільки у разі потреби. Тому перед сном намагайтеся хоча б переводити у режим польоту смартфони, відкладати їх за кілька годин до того, як підете у ліжко, вимикати на них Wi-Fi. У підсумку це захистить вас від зайвого впливу електромагнітного поля, звуків, світла, а також ви краще висинатиметесь, а отже, ваш мозок дійсно відпочине та зможе працювати у кілька разів ефективніше наступного дня.

Дикий мед – джерело енергії

Вночі мозку також потрібна енергія. Іноді її недолік може привести до того, що ви несподівано прокидаєтеся. Або виникає бажання щось з'їсти перед сном. Щоб це не відбувалося, а рівень глюкози залишався стабільним і у мітохондрій були сили, спробуйте з'їдати перед сном по 1 чайній ложці дикого меду. Він найкраще заповнює запас глікогену печінки, який так необхідний нашому мозку вночі.

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Робіть звичні речі по-новому

Багато дій ми виконуємо на автоматі. Мозок економить енергію для інших завдань, тому чистити зуби або повертатися додому можна, не замислюючись про це і не особливо включаючись у процес.

Однак, буває дуже корисно почати робити звичайні речі по-новому. Так, можна чистити зуби не правою, а лівою рукою, писати справа наліво, повертатися додому іншим маршрутом. Також можна ще й регулярно переставляти меблі – тут вам і фізичне навантаження, і внесення різноманітності у життя, і, звичайно ж, розвиток мозку.

10 "чому"

Питання стимулюють роботу нашого мозку, примушуючи його шукати відповіді, внаслідок чого утворюються нові нейронні зв'язки. Візьміть собі за звичку 10 разів у день ставити питання "чому?" Чому саме це питання? Воно – найпростіше та універсальне. Починаючи від дитячого "чому небо блакитне?" та закінчуючи філософським "чому життя таке, яким воно є?"

До слова, фахівці Єльського університету з'ясували, що люди, які читають понад 30 хвилин у день, живуть довше ніж, ті хто цього не робить. Крім того, така звичка допоможе впоратися зі стресом і захистить організм від різних хвороб.