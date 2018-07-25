Нестандартний поцілунок росіянки Шарапової: пікантні фото з відпочинку
Російська тенісистка Марія Шарапова проводить відпустку на віллі в італійському селі Позітано.
31-річна тенісистка проводить час зі своїм бойфрендом Алексом Гілксом. В соцмережах поширилися фото досить пікантних моментів спілкування пари.
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Гілкс – бізнесмен і мільйонер. Він є одним із засновників аукціонного дому Paddle8.
Нагадаємо, що 17 липня Шарапова оголосила про те, що не зіграє на турнірі WTA Premier у Сан-Хосе, пославшись на зміну графіка.
Джерело: 24 Канал
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