Нестандартний поцілунок росіянки Шарапової: пікантні фото з відпочинку

Російська тенісистка Марія Шарапова проводить відпустку на віллі в італійському селі Позітано.

31-річна тенісистка проводить час зі своїм бойфрендом Алексом Гілксом. В соцмережах поширилися фото досить пікантних моментів спілкування пари.

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Гілкс – бізнесмен і мільйонер. Він є одним із засновників аукціонного дому Paddle8.

Нагадаємо, що 17 липня Шарапова оголосила про те, що не зіграє на турнірі WTA Premier у Сан-Хосе, пославшись на зміну графіка.