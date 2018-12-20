Нестримна Білодід, блискучий Абраменко та інші: спортивні відкриття України у 2018 році

2018 рік був дуже багатим на перемоги українських спортсменів. Але варто сказати, що ці спортсмени відкрили свої таланти усьому світу саме у році, що минає. Олімпійський чемпіон Абраменко, чемпіони світу Білодід, Черкасова, Романчук – саме ці досягнення українців у спорті дають надію, що про Україну будуть знати не тільки в ключі затяжної політичної кризи і корупції.

Олександр Абраменко

Вид спорту: фристайл.

Коротка біографія: Олександр Абраменко народився 4 травня 1988 року у Первомайську, Миколаївської області. Закінчив Миколаївський національний університет суднобудування. Почав тренуватись у 10 років, перший стрибок виконав у віці 12 років. Вихованець заслуженого тренера України Юрія Кобельника з Миколаєва. У збірній команді України тренується під керівництвом Енвера Аблаєва з Мукачева.

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Перший в Україні переможець Кубка світу в лижній акробатиці. Влітку 2016-го отримав травму на тренувальному водному трампліні. Були пошкоджені хрестоподібна і бічна зв'язки, а також меніск.

Здобутки: 18 лютого 2018 року здобув золоту медаль на зимовій Олімпіаді та став першим олімпійським чемпіоном з фристайлу у складі збірної України.

До Пхьончхану українець брав участь в Олімпійських Іграх у Ванкувері (27 місце), Турині (24) та Сочі (6).

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Олександр Абраменко – перший олімпійський чемпіон із фристайлу та єдиний, хто здобув нагороду у Пхьончхані для олімпійської збірної України. Олександр Абраменко також увійшов в історію українського спорту, як перший чоловік, що здобув нагороду вищого ґатунку на Олімпіаді за часи незалежної України.

Даяна Ястремська

Вид спорту: великий теніс.

Коротка біографія: народилася Даяна Ястремська 15 травня 2000 року в Одесі. Займатися тенісом розпочала у 5-літньому віці. За однією з розповідей, вона побачила у парку тенісні корти і зацікавилася. Та на тренування її відвів дідусь – Іван Ястремський. Хоча, окрім тенісу, Даяна у юному віці займалася ще гімнастикою, танцями та плаванням.

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У 15 років Даяна завоювала вже перший професійний титул. Причому примудрилася виграти не просто 10-тисячник, з яких починають всі юні тенісистки, а підкорила відразу 25-тисячник в Бразилії, здолавши по дорозі багатьох більш досвідчених тенісисток. При цьому перемогла у фіналі другу сіяну турніру Алізе Лім з Франції, не віддавши їй жодного сету.

Здобутки: Даяна Ястремська – перша в історії тенісистка, народжена у 2000-х, яка виграла 25-тисячник ITF.

Заговорити про Ястремську як нову зірку українського тенісу випало після турніру WTA у Гонконзі, де вона здобула перший титул WTA у кар'єрі. Саме на цьому турнірі ще одна українка Еліна Світоліна була першою сіяною. Але програла у чвертьфіналі китаянці Ван. Саме китаянку у фіналі і перемогла 18-річна Ястремська.

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На момент перемоги на турнірі у Гонконзі Ястремській виповнилося 18 років та 4 місяці. Вона стала наймолодшою тенісисткою в Україні, яка вийшла у фінал турніру WTA та виграла його. Для прикладу, Світоліній було 18 років та 10 місяців, коли вона виграла свій перший турнір WTA.

Дарія Білодід

Вид спорту: дзюдо.

Коротка біографія: Дар'я Білодід народилася 10 жовтня 2000 року в Києві у спортивній родині дзюдоїстів Геннадія Білодіда та Світлани Кузнецової, які і стали її тренерами. У 2017 році вступила на факультет журналістики в університет ім. Тараса Шевченка.

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Свою першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі. А вже 20 квітня 2017 року вона стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 48 кг на чемпіонаті Європи з дзюдо у Варшаві, де у фіналі здолала росіянку Ірину Долгову.

За словами спортсменки, вона любить слухати "Океан Ельзи" та цікавиться спортивною журналістикою, яку хоче зробити своєю професією.

Здобутки: Білодід стала першою серед українок, хто виграв золото на чемпіонаті світу з дзюдо. Нагороду Дар’я завоювала 20 вересня 2018 року в Баку, перемігши у ваговій категорії до 48 кг чемпіонку світу Фуну Тонакі з Японії.

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Дарія Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу у 2018 році в категорії до 48 кілограмів.

Крім того, Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо. На момент завоювання золота українці виповнилося 17 років і 345 днів. Раніше рекорд належав японці Ріоко Тані (18 років і 27 днів).

Олександр Гвоздик

Вид спорту: бокс.

Коротка біографія: Олександр Гвоздик народився 15 квітня 1987 року в Харкові. Закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди. Нині навчається в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого.

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Спортивну кар'єру почав в 5 класі із занять з кікбоксингу. Але після 4 місяців перейшов на бокс і перший же свій бій виграв.

Здобутки: на Олімпійських іграх в Лондоні 2012 року дійшов до півфіналу у своїй ваговій категорії. У 2013 році Олександр взяв золото на літній Універсіаді в Казані.

2 грудня 2018 року переміг канадця Адоніса Стівенсона і завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець достроково виграв бій правим прямим після серії ударів в 11 раунді. Це найбільше досягнення у професійній кар'єрі українця.

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Марта Костюк

Вид спорту: великий теніс.

Коротка біографія: Марта Костюк народилася 28 червня 2002 року у спортивній родині у Києві. Її матір Таліна Костюк (дівоче прізвище – Бейко) теж свого часу професійно займалася тенісом. Батько дівчини Олег Костюк свого часу був технічним директором юніорського турніру "Кубок Антея".

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Професійне заняття спортом важко поєднувався з навчанням у школі. До 8 класу Марта навчалася в одній зі шкіл Києва, однак вже з 9 класу перейшла на навчання екстерном. Все через збільшення кількості тренувань, у тому числі за кордоном, та участь у міжнародних змаганнях.

Здобутки: на Відкритому чемпіонаті Австралії у 2018 році Марта Костюк була справжньою сенсацією. 15-річна українка стала наймолодшою учасницею головної сітки турніру. До цього їй довелося пройти кваліфікацію, де вона у трьох матчах перемогла австралійку Аріну Родіонову, чилійку Даніелу Сеґель і чешку Барбору Крейчикову. Після того Марта перемогла у першому колі 27 ракетку світу китаянку Пен Шуай 6:2, 6:2. Для цього їй знадобилося лише 59 хвилин. На цьому Марта не зупинилася, і у другому колі перемогла австралійку Ольвію Роговську – 6:3, 7:5.

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Та все ж в третьому колі Костюк чекало серйозне випробування – перша ракетка України та четверта сіяна на змаганнях Еліна Світоліна. Дербі українок на кортах Мельбурна відбулося 19 січня. І все ж Марта у запеклій боротьбі поступилася четвертій ракетці світу – 2:6, 2:6.

Андрій Лунін

Вид спорту: футбол. Амплуа: воротар.

Коротка біографія: Андрій Лунін народився 11 лютого 1999 року у місті Красноград Харківської області. У 6 років прийшов у футбольну секцію, до першого тренера Івана Манько. Батько підтримував інтерес сина, а мама довго не була впевнена в тому, що Андрію потрібна кар'єра футболіста, але, коли прийшли перші успіхи, стала їздити з ним на збори.

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Починав воротар з міні-футболу та з позиції нападника, але часом тренер ставив Андрія на ворота. У рідному Краснограді був футбольний клуб "Факел", але там Лунін грати ніколи не хотів. З місцевою командою, що складалася з хлопчаків на 2 роки старше, Андрій за компанію з'їздив до Харкова і по вихідним виступав за тамтешній "Арсенал". В 11 років юного футболіста запросили в "Металіст", де через пару років він підписав перший у спортивній біографії професійний контракт.

Здобутки: найбільшим досягненням у карєрі українця став трансфер у "Реал". 22 червня 2018 Лунін перейшов за 9 мільйонів євро до іспанського клубу "Реал Мадрид", підписавши контракт на 6 сезонів. Представлення громадськості українського голкіпера відбулося 23 липня 2018. Дебютував за клуб у матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед", розпочавши зустріч на лаві запасних. Після перерви вийшов на поле замість Кіко Касільї за рахунку 1:2, провів весь другий тайм і не пропустив.

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Наприкінці серпня 2018 року було офіційно оголошено про перехід Луніна на умовах однорічної оренди до лав іншого клубу Ла-Ліги "Леганеса".

Також 23 березня 2018 року повністю провів на полі товариський матч національної збірної України проти збірної Саудівської Аравії, таким чином дебютувавши у складі головної української збірної та ставши у віці 19 років і 40 днів наймолодшим голкіпером у її історії.

Святослав Михайлюк

Вид спорту: баскетбол.

Коротка біографія: Святослав Михайлюк народився 10 червня 1997 року в Черкасах. Закінчив Першу міську гімназію міста Черкас. З 2013-го по 2018 рік Михайлюк навчався в Канзаському університеті (США).

Святослав почав займатися професійним баскетболом у клубі "Черкаські Мавпи" та відомий своїми якісними шутерськими навичками. Святослав вирішив не йти безпосередньо в НБА після виступу в професійному клубі та вибирав між двома авторитетними організаціями NCAA – університетами "Вірджинія Тек" та "Канзас Джейхоукс". У підсумку він вибрав "Канзас". Протягом сезону старшокурсник, який став найрезультативнішим за час кар'єри в "Канзасі", в середньому набирав 14,6 очок при точності триочкових більше 44%.

Здобутки: у 15 років Святослава Михайлюка вносили до топ-40 найперспективніших баскетболістів Європи, у 16 років – на чемпіонаті Європи був другим за кількістю набраних очок, а щойно йому виповнилося 17 років – дебютував в українській збірній на чемпіонаті світу у статусі наймолодшого учасника за всю історію змагань.

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Найбільшим досягненням у кар'єрі українського баскетболіста став перехід у команду НБА "Лос-Анджелес Лейкерс". 21 червня 2018 року в спортивному комплексі "Барклайс-центр" в Брукліні, у другому раунді драфту НБА був обраний під загальним 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 липня він підписав з клубом трирічний контракт на суму 4,6 мільйона доларів. Дебютував за команду в Літній Лізі НБА проти "Сакраменто".

Катерина Чорній

Вид спорту: фехтування.

Коротка біографія: 17-річна Катерина Чорній родом зі спортивної родини. Мама та дідусь – фехтувальники, тато – веслувальник на каное та байдарці. На вибір Катерини займатися фехтуванням вплинув саме дідусь, який є тренером з цього виду спорту. Як каже сама спортсменка, спорт був генетично закладений у ній. З 9 років Катерину Чорній тренує Дмитро Рєзлін, з яким вони нерозлучні донині.

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Катерина Чорній читає Жорж Санд, любить осінь і собак.

Здобутки: у жовтні 2018 року на ІІІ юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі шпажистка Катерина Чорній єдина серед українських спортсменів виборола дві золоті медалі. Спочатку українка виборола золото в індивідуальній першості, а згодом стала чемпіонкою змішаних команд у складі "Європи 1".

Цікаво, що з самого початку Катерина Чорній не змогла отримати путівку на ЮОІ в Буенос-Айресі, поступившись в 1/8 фіналу кадетського чемпіонату світу. Однак згодом одна з країн відмовилася від участі, відтак Чорній автоматично отримала квоту на омріяні змагання.

Михайло Романчук

Вид спорту: плавання.

Коротка біографія: Михайло Романчук народився 7 серпня 1996 року у Рівному. Все життя Михайло тренується під керівництвом Петра Нагорного. Одружений з легкоатлеткою Мариною Бех.

Здобутки: найбільшим досягненням у кар'єрі Михайла є золото на чемпіонаті світу з плавання, який відбувся у грудні 2018 року. Також час українця на 1500 метрів вільним стилем став новим рекордом чемпіонаті світу з плавання на "короткій воді".

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Також у 2018 році Михайло здобув 2 "золота" та 1 "срібло" на чемпіонаті Європи у Глазго.

Михайло Кохан

Вид спорту: метання молоту (легка атлетика).

Коротка біографія: Михайло Кохан народився 22 січня 2001 року. Легкою атлетикою Михайло почав займатися з 13 років, у спорт його привів батько-тренер. Навчається юний українець у Дніпропетровському вищому училищі фізичної культури.

Здобутки: 7 червня 2018 року в угорському місті Дьєр Михайло Кохан став чемпіоном Європи серед юнаків у метанні молоту (5 кг) – 87,82 м. Також цей результат став світовим рекордом серед чоловіків U-18.

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А вже у жовтні 2018 року Кохан завоював золото на Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айросі – 85,14 м.

Ярослава Магучіх

Вид спорту: стрибки у висоту (легка атлетика).

Коротка біографія: Ярослава Магучіх народилася 19 вересня 2001 року. Живе та навчається в Дніпрі. Займатися легкою атлетикою Ярослава почала з 7 років. Після закінчення школи хоче стати тренером.

Здобутки: у липні 2018 року на чемпіонаті Європи з легкої атлетики U-18 в угорському Дьєрі був розіграний комплект медалей у жіночих стрибках у висоту. Ярослава завоювала золото. Для перемоги їй вистачило результату 186 см. Однак на цьому українка не зупинилася і почала погоню за рекордом турніру. З третьої спроби вона зуміла взяти висоту 194 см — новий рекорд юнацьких чемпіонатів Європи.

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У жовтні 2018 року Магучіх перемогла на Юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині. На першому етапі Ярослава показала результат 1,92 м, на другому – 1,95 м, що є її особистим рекордом.

Також на рахунку нашої співвітчизниці рекорд чемпіонатів світу U-18 зі стрибків у висоту – 1,92 м.

Валерій Чоботар

Вид спорту: карате.

Коротка біографія: Валерій Чоботар народився 27 липня 1993 року на Буковині. У 5 років батько Валерія привів сина у карате. У 16-річному віці Валерій Чоботар покинув карате і пішов у футбол, але після запрошення колишнього тренера з карате – повернувся. І не дарма.

Здобутки: 10 листопада 2018 року Валерій Чоботар здобув срібло на чемпіонаті світу з карате. На жаль, через травму, яку українець отримав у командних змаганнях, Чоботар не зміг вийти на фінальну сутичку проти хорвата Івана Квешича. Сам Валерій дуже жалкує, що не вдалося поборотися за золото, адже сам спортсмен був на 99% впевнений у своїй перемозі.

Ця перемога стала історичною для українського карате, оскільки вперше український спортсмен виборов нагороду на змаганнях такого рівня.

Єлизавета Яхно

Вид спорту: синхронне плавання.

Коротка біографія: Єлизавета Яхно народилася 4 червня 1998 року. Родом з Донецька, а наразі живе та тренується у Харкові.

Здобутки: у серпні 2018 Яхно завоювала сім нагород на чемпіонаті Європи в Глазго – одну золоту, п'ять срібних і одну бронзову. Таким чином, в 20 років Яхно є триразовою призеркою Європейських ігор, чотириразовою призеркою чемпіонату світу і семиразовою призеркою чемпіонату Європи.

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Також Єлизавета Яхно визнана найкращою синхроністкою світу у 2018 році за версією Міжнародної федерації плавання.

Алла Черкасова

Вид спорту: вільна боротьба.

Коротка біографія: Алла Черкасова народилася 5 травня 1989 року у Львові. Закінчила Львівський державний університет фізичної культури. Разом з чоловіком виховує 5-річного сина. Займатися вільною боротьбою Аллу Черкасову змотивувала її двоюрідна сестра. Улюблене хобі Алли – вишивання хрестиком.

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Здобутки: 24 жовтня 2018 року Алла Черкасова стала чемпіонкою світу з вільної боротьби в Угорщині. Підопічна Олексія Мельника та Андрія Пістуна стала найкращою у ваговій категорії до 68 кг. До цього найбільшим досягненням Алли була бронза на чемпіонаті світу в 2010 році, а також 11 місце на Олімпійських Іграх-2016 в Ріо.

Олена Старікова

Вид спорту: велоспорт.

Коротка біографія: Олена Старікова народилася 22 квітня 1996 року.

Здобутки: на початку грудня 2018 року Олена Старікова перемогла на етапі Кубка світу з велотреку. У золотому заїзді виграла у чемпіонки світу Стефані Мортон з Австралії. Вона двічі випередила росіянку Анастасію Войнову.

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Також Олена Старікова є дворазовою срібною призеркою чемпіонату Європи-2018 у Шотландії.

Мар'ян Закальницький

Вид спорту: спортивна ходьба (легка атлетика).

Коротка біографія: Мар'ян Закальницький народився 19 серпня 1994 року. Займатися спортивною ходьбою почав у 9 класі. Закінчив Калуський політехнічний коледж, студент факультету фізичного виховання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

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Переїхав до Києва у 2013 році, де тренується у Ірини та Олександра Шевченків. У жовтні 2014 року дебютував на чемпіонаті України та здобув звання майстра спорту. На Чемпіонаті України серед молоді у 2016 році в Івано-Франківську став переможцем на дистанції 50 км.

Здобутки: 7 серпня 2018 року Закальницький переміг у спортивній ходьбі на 50 кілометрів на чемпіонаті Європи у Берліні. 23-річний український спортсмен пройшов дистанцію за 3 години 46 хвилин і 32 секунди, випередивши найближчого суперника – словака Матея Тота – на 55 секунд.