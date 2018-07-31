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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Нестримний Маліновський: як забиває український футболіст

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський продовжує феєрити голами за бельгійський "Генк".

На минулому тижні півзахисник бельгійського "Генка" перервав свою тривалу серію без забитих м'ячів в офіційних матчах, що налічувала 1 166 хвилин.

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Що цікаво, 11 зі своїх 16-ти голів за "Генк" хавбек оформив після штрафних ударів. Чотири рази Маліновський забивав з гри, а також реалізував один пенальті.

У новому сезоні гравець збірної України вже має "2+2" за системою "гол+пас". У поєдинку кваліфікації Ліги Європи проти "Фоли" Руслан забив зі штрафного, а у матчі чемпіонату Бельгії проти "Локерена" знову реалізував стандарт, а також віддав два асисти.

Загалом Маліновський провів за "Генк" 86 поєдинків, в яких забив 16 м’ячів та віддав 18 результативних передач.

Статистика голів Руслана Маліновського за "Генк" від видання "Команда №1"

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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