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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Netflix екранізує "Колгосп тварин" Джорджа Орвелла

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Енді Серкіс
Енді Серкіс / www.gettyimages.in

Стрімінговий сервіс Netflix придбав права на екранізацію знаменитої повісті-антиутопії "Колгосп тварин". Режисером майбутнього фільму стане Енді Серкіс.

Про це повідомляють на Variety.

Режисером нового проекту призначили зірку "Володаря перснів" (роль Ґолума) Енді Серкіса. Нещодавно він завершив зйомки над проектом "Мауглі", прем’єра якого запланована на 18 жовтня 2018 року.

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Ми неймовірно раді, що нарешті зможемо попрацювати над твором Джорджа Орвелла спільно з Netflix. Крім того, працювати з Меттом Рівзом – чутливим і чесним сторітеллером, – це значить мати найкращий сценарій,
– розкрив ім'я сценариста і поділився думками з приводу екранізації твору Орвелла Енді Серкіс.


Перша обкладинка видання "Колгосп тварин" Джорджа Орвелла

Як відомо, права на екранізацію "Колгоспу тварин" Енді отримав ще в 2012 році, проте з тих пір не було коштів на реалізацію проекту. Про прем’єру стрічки та акторський складу фільму наразі нічого не повідомляється.

Чим відома книга "Колгосп тварин" Джорджа Орвелла?Повість-антиутопія вийшла майже 75 років тому та вразила весь світ своєю сатиричністю та актуальним прихованим змістом. Алегорична притча на прикладі тварин розповіла, як бажання досягти загальної рівності переростає в диктатуру тоталітаризму. У романі Оруелла за основу взяті події, які сталися під час і після революції 1917 року в СРСР і загалом книга була спрямована проти режиму Радянського Союзу.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Література Книги
Джерело: 24 Канал
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