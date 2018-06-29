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Netflix показав новий трейлер стрічки "Розчарування" від творця Сімпсонів

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Netflix показав новий трейлер стрічки "Розчарування"
Netflix показав новий трейлер стрічки "Розчарування" / Скріншот з відео

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший трейлер мультсеріалу "Disenchantment" ("Розчарування"), автором якого є творець "Сімпсонів" і "Футурами" Метт Грейнінг.

Американський фентезійний мультсеріал "Розчарування" буде спрямований лише на дорослу аудиторію та розкаже про принцесу-алкоголічку Бін, її ельфа-компаньйона Елфо і "особистому демона" Люсі, які живуть в середньовічному королівстві Дрімландія.

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Мультсеріал "Розчарування": дивитись відео онлайн

 

У мультиплікаційній стрічці Netflix покаже 20 епізодів серіалу, перша десятка яких запланована на 17 серпня 2018 року. Лише за день після публікації відеоролику його переглянуло майже 400 тисяч користувачів YouTube.

Нагадаємо, що 12 червня у Netflix стався масштабний збій, де користувачі по всьому світі зіткнулися з проблемами при вході на американський сервіс потокового відео.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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