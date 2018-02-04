Netflix створив дуже дивну рекламу з "синтетичними людьми" на вулицях: відео

Стрімінговий сервіс Netflix вирішив піти на рішучий крок, створивши рекламу для серіалу "Модифікований вуглець" з "синтетичними людьми" на автобусних зупинках Лос-Анджелеса.

Наче зовсім реалістичні люди, обгорнуті в поліетиленову плівку та підключені до апарату підтримки життєдіяльності, неабияк хвилюють перехожих. Однак, на думку творців рекламної кампанії, така реклама може максимально привернути увагу до прем’єри найдорожчого серіалу в історії Netflix, який вийшов на телеекрани 2 лютого.

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Як відомо, події картини розгортаються в майбутньому, коли технології дозволяють зберігати людську свідомість на цифрових носіях і передавати з одного тіла в інше. Головним героєм фільму став колишній воїн Такеши Ковач, який, прокинувшись, виявляє, що його "завантажили" в тіло іншої людини.