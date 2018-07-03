Нетиповий нюдовий манікюр: 5 ідей у фото
Манікюр у нюдових відтінках один з найпопулярніших завдяки своїй універсальності та лаконічності.
Може здатися, що нюдові нігті – це досить банально. Але насправді варіантів покриття з бежевим лаком існує безліч: матові, дзеркальні, блискучі, з малюнками та градаціями відтінків.
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Пропонуємо 5 ідей оригінального нюдового манікюру.
Джерело: 24 Канал
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