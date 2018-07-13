Нетта Барзілай показала перший кадр з кліпу, який знімає у Києві: фото

Ізраїльська співачка, яка перемогла у пісенному конкурсі "Євробачення-2018" Нетта Барзілай опублікувала перший кадр майбутнього відеокліпу.

Про це Нетта Барзілай написала на своїй сторінці в Instagram.

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Напередодні ізраїльська співачка приїхала до Києва, щоб зняти новий кліп. На опублікованому фото артистка сидить на дивані в костюмі з леопардовим принтом.

Зазначимо, що на такому ж самому дивані її перехожі зняли на відео біля Київського музею історії.

"Скоро", – прокоментувала знімок Нетта.

Допис, поширений netta barzilai (@nettabarzi) 13 Лип 2018 р. о 4:55 PDT

Дивіться відео з Неттою Барзілай:

Нагадаємо, що 12 травня у Португалії відбувся фінал Євробачення 2018. За результатами голосування глядачів і журі, конкурсант з Ізраїлю Нетта Барзілай здобула перемогу. Вокалістка оригінально заспівала пісню "Toy", яка й стала новим світовим хітом, отримавши понад 14 мільйонів переглядів на YouTube-каналі.