Нетта Барзілай впала зі сходів перед отриманням кубку переможця Євробачення 2018: відео

У Лісабоні 12 травня завершилась лихоманка Євробачення 2018. Переможцем конкурсу стала Нетта Барзілай з Ізраїлю. Однак перед виходом на головну сцену шоу зірка впала зі сходів. Відповідне відео з'явилось в YouTube.

У Португалії вщухає ажіотаж довкола Євробачення 2018. На кілька днів Лісабон перетворився на епіцентр музичної лихоманки. За результатами голосування глядачів і журі, конкурсант з Ізраїлю Нетта Барзілай здобула першість на конкурсі. Вокалістка оригінально заспівала пісню "Toy", яка й стала новим світовим хітом, отримавши понад 14 мільйонів переглядів на YouTube-каналі Євробачення.

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Євробачення 2018 переможець: Ізраїль – Netta Barzilai – "TOY" (дивіться відео виступу):

Однак не обійшлось без конфузу. Після оголошення результатів зірка настільки розхвилювалась, що дорогою до сцени не втрималась на сходах та впала. На кадрах видно, що співачка намагалась помахати руками глядачам, але оступилась.

Попереду співачки не було нікого, тому Нетта Барзілай спустилась кількома сходинками, намагаючись зупинитись. Чоловік, який супроводжував переможця Євробачення, одразу вхопив зірку за руку, але не зумів запобігти падінню. За лічені секунди співачка підвелась та шкутильгаючи попрямувала в сторону сцени.

Дивіться відео падіння Нетти Барзілай перед отриманням нагороди переможця Євробачення 2018:

Зазначимо, що це не єдиний конфуз, який стався з Неттою Барзілай на Євробаченні 2018. Співачка зламала кубок переможця після того, як отримала його від попереднього тріумфатора – Сальвадора Собрала. На конференції після шоу Нетті Барзілай вручили новий кришталевий мікрофон.