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Нетуристична Франція: фотограф показав реальне життя в країні

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Нетуристична Франція
Нетуристична Франція / Фото із соцмереж

Всі звикли уявляти Францію розкішною країною із затишними вуличками та величними будівлями. Однак нетуристичні райони країни суттєво відрізняються від уявлень відпочивальників.

Ейфелева вежа, Нотр-Дам де Парі, Лувр та розкішна Сена – саме таким туристи уявляють Париж. До романтичного міста щороку приїжджають мільйони туристів, захоплюючись красою французької столиці. Однак у міста є й інша сторона, яку вдало показав фотограф Девід Тесінскі.

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Незалежний чеський митець вирушив до Франції та пробув там кілька днів. Чоловік не став проходжувати звичними туристичними шляхами, зазирнувши до "залаштунки" Парижа. Там фотограф зробив серію знімків, які можуть зруйнувати стереотипи щодо мекки романтиків. 

Я зробив цю серію про "іншу" перспективу цього міста. Коли відведеш погляд від Ейфелевої вежі до землі, побачиш, що це місто – не просто фальшивий роман,
– заявив Девід Тесінскі, розвінчавши міфи про Париж.

Бідні квартали, розписані будівлі, сміття на дорозі та покинуті елементи інтер'єру – ось такі реалії паризького життя без ретуші.


Нетуристична Франція


Життя в Парижі без ретуші


Фотопроект чеського митця


Фото Франції без ретуші


Прихисток для безхатьків


Фоторепортаж з Франції


Життя в Парижі: реалії


Не туристичні шляхи Парижа


Побут у Франції


Париж, Франція

Теги: LifeStyle Подорожі Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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