Нетвереза мати в Дніпрі намагалася отруїти газом себе і власну дворічну дитину

Жінка у стані алкогольного сп'яніння зачинилася у квартирі разом із маленьким сином та увімкнула газ. Щоб врятувати життя обом, поліцейські були змушені вдиратися до помешкання через вікно.

До поліції зателефонувала бабуся ледь не загиблого хлопчика. Вона повідомила, що її нетвереза донька з дитиною зачинилася у квартирі. Про це повідомили на сторінці "Патрульна поліція України" у Facebook.

Читайте також: Резонансне вбивство Оксани Макар: суд перегляне вирок убивці

Правоохоронці швидко прибули до квартири, яка виявилися орендованою. Там на них чекала бабуся і власник квартири. За їх словами, вони відчували різкий запах газу, але потрапити до помешкання не могли – через зачинені зсередини двері.

Мати дитини не мала наміру спілкуватися з поліцейськими. До того ж, грубо відповідала на будь-які звернення. Тоді власник дозволив проникнути до квартири через вікно.



Врятована дитина, яку намагалася отруїти газом рідна матір

Патрульні перекрили газ, а дворічного хлопчика одразу передали лікарям. Дитина, на щастя, не постраждала.

Жінку ж, яка продовжувала поводитися агресивно і погрожувати усім навколо, затримали та доставили до відділку поліції, а згодом – до психіатричної лікарні.