10:12
14 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін + Асад = "Голуб миру" Трамп. "Танчики" в парламенті РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 13 січня
      Вєсті.UA: Італійські канікули Кернеса. Ваша святість Дубінський
      Вєсті.UA
      21:01, 13 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Нетверезі працівники СТО розтрощили авто клієнта: шокуючі фото та відео

      1217 Читать новость на русском
      Авто, яке розбили працівники СТО / kyivoperativ.info

      Працівники станції технічного обслуговування напилися оковитої та розтрощили дорогий позашляховик клієнта.

      У Києві працівники станції техобслуговування втрапили в ДТП на автівці, яку мали відремонтувати. Про це повідомив "Київ Оперативний".

      Цікаво! Ocean Plaza у Києві затопило: 7 осіб отримали опіки: фото та відео

      Працівники на швидкості в’їхали у приватну садибу, бо не встигли загальмувати на повороті. Відео з місця аварії зафіксував відеореєстратор на машині, яка проїжджала повз. Тепер працівники СТО мають оплатити коштовний ремонт автомобіля Range Rover.

      Розбите авто
      Розбите авто

      Дивіться відео з моменту аварії:

      Тальята під горгондзолою: рецепт вишуканої страви, яку можна приготувати за пів години
      сьогодні
      10094
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Авто Новини Києва Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Життя без пластику, або Земля та Zero Waste tendention
      Олена Скачко 71
      сьогодні , 06:20 Протягом року допомога дітям з інвалідністю зростатиме: інфографіка
      Анна Запотоцька 187
      сьогодні , 00:30 Почему Иран признал уничтожение Boeing
      Іван Яковина 1622
      13 січня , 22:00 Письмо из Луганска: о местных похитителях праздников
      Ольга Черненко 843
      13 січня , 21:42 Можливе падіння режиму: західні медіа про протести в Ірані через катастрофу МАУ
      Світлана Попова 1446
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук