Нетверезі працівники СТО розтрощили авто клієнта: шокуючі фото та відео
Працівники станції технічного обслуговування напилися оковитої та розтрощили дорогий позашляховик клієнта.
У Києві працівники станції техобслуговування втрапили в ДТП на автівці, яку мали відремонтувати. Про це повідомив "Київ Оперативний".
Цікаво! Ocean Plaza у Києві затопило: 7 осіб отримали опіки: фото та відео
Працівники на швидкості в’їхали у приватну садибу, бо не встигли загальмувати на повороті. Відео з місця аварії зафіксував відеореєстратор на машині, яка проїжджала повз. Тепер працівники СТО мають оплатити коштовний ремонт автомобіля Range Rover.
Розбите авто
Дивіться відео з моменту аварії:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі