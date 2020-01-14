Нетверезі працівники СТО розтрощили авто клієнта: шокуючі фото та відео

Працівники станції технічного обслуговування напилися оковитої та розтрощили дорогий позашляховик клієнта.

У Києві працівники станції техобслуговування втрапили в ДТП на автівці, яку мали відремонтувати. Про це повідомив "Київ Оперативний".

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Працівники на швидкості в’їхали у приватну садибу, бо не встигли загальмувати на повороті. Відео з місця аварії зафіксував відеореєстратор на машині, яка проїжджала повз. Тепер працівники СТО мають оплатити коштовний ремонт автомобіля Range Rover.



Розбите авто

Дивіться відео з моменту аварії: