Неужели Макрон и Путин стали друзьями, или Необходимы ли Европе стратегические отношения с РФ?

Это мощное заявление, которое должно нас оооочень взволновать.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимы стратегические отношения с Россией и Турцией в области безопасности. Он призвал к "реализму" в отношениях ЕС и РФ.

Читайте также: Франция пригласила Путина на годовщину завершения Первой мировой войны

Его слова – это квинтэссенция идеи, которую активно толкает Москва уже второй год подряд: "РФ – новый партнер ЕС в области безопасности и новый зонтик безопасности на Ближнем Востоке".

На фоне торгового, санкционного, политического и дипломатического противостояния США и ЕС, эта идея уже не кажется Европе какой-нибудь фантастической. Более того, для многих европейских элит это выход из сложившегося кризиса, особенно на ближневосточном направлении.

Германия и Франция уже открыто намекают о вероятности нормализации отношений с РФ, что прямо ударит по интересам Украины и ее позициях в Европе.

Вот такой результат стремительно меняющейся архитектуры европейской региональной безопасности в условиях, когда трансатлантический послевоенный альянс дал трещину.

Скажем спасибо Дональду Трампу.

Читайте также: США обратились к России относительно ее преступных действий в Азовском море