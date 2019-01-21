Невдале самогубство: у Києві чоловік стрибнув з мосту Метро і залишився живим

21 січня у Києві чоловік вирішив покінчити життя самогубством, тому стрибнув з мосту Метро. Але залишився живим та навіть самотужки вибрався з крижаної води.

28-річний чоловік був нетверезим, як повідомляє сайт "Інформатор".

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Він намагався звести рахунки з життям через сварку з матір'ю та дівчиною.

Випадкові перехожі побачили як чоловік перелазив через поручні мосту і викликали поліцію. Щоправда, правоохоронці прибули вже тоді, коли самогубця-невдаха виходив з води. Патрульні поліцейські посадили потерпілого в машину, щоб він зігрівся і чекали медиків.



Чоловіка відігрівали у машині поліції

У куртці, яка залишилася на огородженні мосту, залишився паспорт і телефон потерпілого. Перед стрибком він зателефонував другові та сказав, щоб той борг віддав матері. Після цього він поклав трубку.

Потерпілого оглянули медики, він навіть не отримав травм. Тож чоловіка передали родичам.