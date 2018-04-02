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Невдалі кадри з фільму "Зоряні війни: Останні джедаї" підкорили мережу: кумедне відео

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"Зоряні війни: Останні джедаї" відео / Фото з вільних джерел

Представники студії Disney опублікували невдалі кадри зі зйомок культового фільму "Зоряні війни: Останні джедаї". Кадри із восьмої частини фантастичної франшизи отримали чималу популярність в мережі.

Прем'єра довгоочікуваного фільму відбулась 9 грудня в Лос-Анджелесі. Українські глядачі побачили нову серію франшизи "Зоряні війни" 14 грудня 2017 року. Однак серед прихильників досі не вщухають обговорення восьмої частини фільму, тому неопубліковані досі кадри зі знімального майданчика неабияк потішили їх.

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В короткому ролику від Студії Disney зібрані кадри, як генерал Лея Органа дає ляпаса пілоту По Демерону. Згідно з відео, сцену перезнімали близько 30 разів. З іншого ракурсу було знято ще 13 дублів з ляпасом. Окрім цього, в ролик увійшли курйозні моменти з акторами Дейзі Рідлі, Бенісіо дель Торо та Марком Геміллом. Останній прийшов у кабіну зоряного винищувача X-Wing зі словами "Thanks for the memories".

Наразі близько мільйона користувачів YouTube переглянули відео, а 20 тисяч прихильників "Зоряних війн" вподобали собі кумедний ролик.

Дивіться відео невдалих кадрів з фільму "Зоряні війни: Останні джедаї":

Що таке "Зоряні війни"?
Це культовий фантастичний фільм, який має 8 частин. "Зоряні війни" розповідають про різні конфлікти та війни в "далекій-далекій галактиці". Основна сага, з якої розпочалась дивовижна фантастична історія, була зосереджена на історії роду Скайвокерів.

Теги: LifeStyle Зоряні війни Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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