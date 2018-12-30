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      "Невдалий жарт": у МЗС Росії прокоментували скандал із публікацією даних журналістів BBC

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      У МЗС Росії прокоментували скандал із публікацією даних журналістів BBC
      У МЗС Росії прокоментували скандал із публікацією даних журналістів BBC / Фото з відкритих джерел

      У міністерстві зовнішніх справ відреагували на звернення BBC щодо публікації персональних даних журналістів, які працюють у Москві. Там будь-які звинувачення у свій бік називають абсурдними.

      Відповідне повідомлення опубліковане на офіційному сайті МЗС РФ.

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      24 канал писав, що низка російських медіа опублікували персональні дані співробітників ВВС, які працюють у Москві. Британській суспільний мовник подав скаргу до МЗС РФ у зв’язку із "тривожною ситуацією".

      Коли з'явилися перші спекуляції із звинуваченнями у бік МЗС Росії в передачі ЗМІ даних журналістів московського бюро BBC (а про це недвозначно заявляли кореспонденти BBC), ми сприйняли їх як невдалий жарт в зв'язку з їхньою очевидною абсурдністю,
      – заявляють там. 

      При цьому, як зазначає видання "Інтерфакс", у відомстві не заперечують, що поява у відкритому доступі списку акредитованих в Росії журналістів BBC може бути пов'язана з недавнім зломом інтернет-ресурсів посольства Росії в Лондоні.

      "Не пізніше, ніж 17 грудня, був здійснений злом інтернет-ресурсів посольства Росії в Лондоні, про що російська сторона негайно оголосила", – зазначають у відомстві.

      Відтак там не заперечують, що таким чином зловмисники могли отримати  доступ до різних даних. Зокрема, під "удар" могла потрапити інформація про представників британських ЗМІ, що працюють в Росії.

      До слова, видання Times 24 грудня опублікувало фотографії восьми співробітників британської редакції агентства Sputnik, також вказавши їх посади. У тому ж матеріалі міститься і заклик шотландського депутата Алекса Коул-Хемілтона позбавити активів російський телеканал RT і агентство Sputnik. У Кремлі публікацію засудили, там також заявили про "загрозу безпеці російських журналістів". 

      Теги: Новини політики ЗМІ Великобританія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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