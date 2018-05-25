Невдовзі Microsoft може анонсувати вихід Surface Phone
Фахівці виявили у версії інструментів для Windows 10 17672 натяк на майбутній смартфон Microsoft Surface Phone.
Про це повідомляє 4pda.ru.
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Користувач Twitter під ніком WalkingCat виявив згадку про Andromeda OS, яка націлена на мобільні пристрої та стане головною сполучною ланкою між мобільною та настільною екосистемами. Адже операційна система зможе працювати як на ARM, так і на х86-платформі.
В коді також є згадка про WindowsCoreOS – версії Windows 10 для пристроїв "інтернету речей". Невідомо, коли Microsoft анонсує розширення екосистеми і відновлення роботи над мобільними пристроями.
Джерело: 24 Канал
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